投資人說估通膨展望 美債殖利率小幅走跌

由於投資人消化了批發通膨數據並等待 Fed 官員們的談話，美國國債殖利率周四 (19 日) 下跌。

美東時間上午 7 點 10 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 0.4 個基點至 3.371%。2 年期美國國債殖利率下跌 0.2 個基點至 4.074%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

周三 (18 日) 發布的 12 月生產者物價指數 (PPI) 報告顯示，批發通膨指數較上月下降 0.5%，而不是之前接受《道瓊》調查的經濟學家預期的下跌 0.1%。

再加上上周公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示 12 月消費者物價下跌 0.1%，部分投資人現在正在評估通膨高峰是否已經過去。

通膨數據可能會預告 Fed 是否會在 2 月 1 日的下次會議結束時宣布再次升息 50 個基點，或者將升息幅度放緩至 25 個基點。

許多人希望 Fed 今年放慢或完全暫停升息，因為截至如今 Fed 為對抗高通膨而實施的升息政策引發了人們對經濟衰退的擔憂。

因此，投資人密切關注 Fed 官員們的言論，他們目前描繪出了一幅喜憂參半的畫面。波士頓 Fed 行長柯林斯將於周四發表講話。

周四將公布的數據有 12 月初步建築許可數據、初請失業金人數和 1 月費城 Fed 製造業指數，後者將反映該地區的工廠活動。