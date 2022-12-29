美股2023年關鍵字：經濟衰退、企業獲利、殖利率、價值股、美元

2023 年元旦倒數計時，今年被聯準會 (Fed) 重重打擊的美股投資人，等不及翻開新的篇章，路透列出幾個研判前景的關鍵字，除了通膨以外，經濟衰退和企業獲利前景都值得注意。

2022 年可說是 Fed 升息嚴懲市場的一年，標普 500 今年迄今共下跌近 20%，即將寫下 2008 年來最糟年度表現，那斯達克綜合指數更下挫近 34%。

升息環境下，高成長股首當其衝，亞馬遜 (AMZN-US) 今年來共下跌 50%，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 跌 65%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 70%。能源股則逆勢上漲。

標普 2022 年走勢和主要事件，圖表取自路透

對美股投資人來說，通膨仍是牽動 2023 年股市的關鍵因素，但投資人也須觀察升息帶來的影響，包括緊縮政策如何在經濟當中發揮效果，以及是否削弱股市相對其他資產的魅力。以下列出 2023 年五大主題：

1. 經濟衰退或軟著陸

美國經濟是否如同許多投資人預測的正邁向衰退，恐怕是影響新年伊始股市走勢的大哉問：如果經濟衰退明年開始，股市可能再次下跌，因歷史資料顯示，在經濟步入衰退以前，熊市不會找到底部。

Truist 顧問服務的資料顯示，自二戰以來的每一次經濟衰退，標普 500 平均下跌 29%，但之後通常會伴隨強勁反彈。

2. 企業獲利預測未完全反映？

投資人也擔心企業獲利預測還沒有完全反映潛在的經濟衰退，若果真如此，股市還有得跌。

根據 Refinitiv 訪調分析師共識預測，標普 500 成分股 2023 年獲利將成長 4.4%，但 Ned Davis Research 資料顯示，經濟衰退期間，企業獲利平均年跌 24%。

3.TINA 已死？

Fed 升息推升殖利率，提高美債相對於股市的吸引力，這顛覆了十多年來股市在低利率環境中的有利地位，也挑戰「TINA(There is no alternative，除了股票別無選擇)」口號。

2022 年可說是遭 Fed 升息痛擊的一年。(圖: AFP)

10 年期美國抗通膨債券 (TIPS) 的殖利率——即所謂的實質殖利率——曾在 10 月觸及逾 10 年高點，目前約在 1.5%。不過一些投資人指出，歷史上也曾出現債券殖利率高，股市仍表現良好的例子。

4. 價值股當道？

過去一年來，主要包含金融、能源等防禦性股票的價值股，表現都優於科技股和成長股，扭轉過去 10 年來大部分時間的走向。價值股通常指帳面價值或本益比等被低估的個股。

然而在殖利率上升、獲利成長擔憂持續打壓科技和成長股的情況下，價值股來年是否能延續好表現，值得關注。

5. 美元是關鍵

美元今年來兌各種貨幣挺升，導致跨國企業把海外獲利匯回母國時必須承受匯損。雖然美元最近幾周回吐漲幅，但未來是否持續回軟，一部分仍取決於 Fed 相對於世界各國央行的鷹派程度多寡。