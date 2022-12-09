大摩投資長：明年經濟放緩 價值股也面臨風險

摩根士丹利投資長 Mike Wilson 表示，寄望明年靠價值股躲避熊市的投資人要當心了，隨著經濟降溫，工業、能源和金融股這些價值股也將受到打擊，就像今年的成長股一樣。

Wilson 是知名空頭，曾準確預測今年稍早的股市大跌。他周四 (8 日) 受訪時說：「價值股現在問題在於，它們可能就像 6 個月或 12 個月以前、那些獲利過高的成長股一樣脆弱。我不認為在當前的經濟階段下，成長股和價值股有太大區別。」

他認為，隨著 2023 年經濟預料步入不景氣，工業、能源和金融股的獲利和估值也會受到打擊，不再像今年一樣能規避熊市的風險。

但 Wilson 指出，價值股當中仍有一些較具防禦力的類股，例如公用事業、民生必需品、健康照護類股。

金融市場正努力因應美國經濟明年步入衰退的可能性，使投資人這幾個月以來熟悉的交易模式開始瓦解：標普 500 指數連跌數日、10 年期美債殖利率下滑。然而今年大半時間裡，美債殖利率下滑通常伴隨著股票上漲。

Cetera 投資管理公司投資長 Gene Goldman 說，雖然中國準備解封，但銅價下跌，油價也在下跌，「經濟衰退正在拖累一切。」

美國西德州原油本周以來下跌 10%，銅價今年以來則下跌 13%。10 年期美債殖利率自 12 月初以來共下滑約 25 個基點。

同時，標普 500 不再能延續 10 月中旬展開的強力反彈，本周至今下跌 2.8%。

紐約梅隆銀行投資管理公司高級投資策略師 Jake Jolly 說：「對經濟衰退的預期心理正在增強，這是正確的。市場逐漸開始消化這一點，歷經上個月的反彈，現在的情況不令人意外。」

股市分析師正在下修 2023 年企業獲利預測，截至 12 月 7 日，獲利預估已調降至增加 5.9%，大摩的 Wilson 甚至預測，2023 年企業獲利將萎縮。