策略師：明年公債殖利率估續揚、資金朝價值股輪動

投資顧問公司 Embark Group 投資長 Peter Toogood 表示，隨著各國央行加大縮表力道，明年政府債券殖利率將因為「錯誤的原因」而走高，進而影響股市，使資金朝向價值股輪動。

過去一年來，各大央行政策已從量化寬鬆 (QE)，即購買債券、壓低殖利率，以降低借貸成本並刺激經濟，轉向量化緊縮 (QT)，也就是出售資產、推高殖利率，以平抑通膨。

最近幾個月，股債市多半走勢都和投資人對聯準會 (Fed) 等央行的「政策轉向」預期有關，即暫停激進的貨幣緊縮和升息措施，隨著越來越多數據顯示主要經濟體通膨可能已經觸頂，市場在過去幾周也短暫反彈。

Toogood 在 CNBC 節目 Squawk Box Europe 上表示：「通膨數據很棒，我明年最關切的問題還是一樣，我依舊認為債券殖利率會因為錯誤的原因而上升，9 月是一個很好的警訊，說明了如果政府繼續支出會發生什麼事。」

美國公債殖利率 9 月飆升，10 年期美債殖利率一度衝破 4%，因投資人試圖預測聯準會的下一步行動。與此同時，英國公債殖利率大幅上揚，英國央行因此被迫進場干預，確保金融穩定並防止英國退休基金崩潰。

Toogood 表示，從 QE 到 QT 的政策轉變，明年將繼續推高公債殖利率，理由是央行不會再購買政府發行的債券，對投資人來說，這種發行動態和聯準會明年的「轉向」(pivot) 一樣重要。

他還說，借貸成本持續上升，將不利於那些無法獲利的成長股，使資金朝向價值股輪動。

一些策略師預估，隨著金融環境達到緊縮狀態，明年金融市場流動性改善應有利於債券，但 Toogood 認為，鑑於多數造市商已重新投入市場，債券價格的上漲空間應該不大。