高盛：成長股仍舊太貴 今年價值股將跑贏大盤

高盛集團策略師表示，隨著鷹派央行堅定保持高利率，以及投資者逃離昂貴的科技股，價值股今年可能會再次大放異彩，表現更好於成長股。

價值型股票在多年落後於成長型股票之後，隨著主要央行升息以抑制飆升的通膨，在 2022 年表現優於大盤。

以 Peter Oppenheimer 為首的策略師周四發布報告認為，大型科技股面臨進一步的利潤率壓力、大宗商品價格上漲、以及實際利率繼續走高，價值股領先的趨勢還會持續下去。

這位策略師並不是唯一對科技股和其他成長型股票持謹慎態度的人，美國銀行 Savita Subramanian 本周表示，投資者應避開股市最擁擠的地方，包括大型科技股。 近期對美股最悲觀的分析師—摩根士丹利策略師 Michael Wilson 也警告，今年科技公司的利潤率可能會受到打擊。

較高的利率往往會特別傷害估值最泡沫的成長型股票，包括科技股，因為它們意味著未來利潤的現值折價更大。

儘管去年估值下滑，但高盛的 Oppenheimer 認為，科技股仍然昂貴，而金融和能源類股相對便宜。

數據顯示，MSCI 世界成長指數的 12 個月遠期本益比接近 21 倍，高於其 20 年平均水準的 18 倍。 另一方面，價值型股票的交易價格略低於長期平均水準。

Oppenheimer 指出，聯準會決策者暗示，利率可能會維持高位，直至其看到通膨降溫的進一步跡象，隨著股票估值進一步走低，獲利前景「將會很關鍵」。他警告，經濟增幅也需要跌至最低點，隨後股票市場的整體復甦才能穩固。