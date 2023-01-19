〈美股早盤〉經濟衰退擔憂 主要指數開低

由於市場對經濟衰退的擔憂逐漸成為此次美股財報季的焦點，美股主要指數周四（19 日）開低。其中寶僑（Procter & Gamble）盤前公布的上季財報業績表現不佳，並示警成本壓力仍在，早盤股價跌 1.3%。有越來越多跡象顯示全球經濟成長放緩，讓投資人擔心風險資產今年年初的漲勢可能過頭。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1%。

隨本周陸續公布的經濟數據顯示，全球其他地區經濟成長出現決定性放緩，對中國經濟重新開放的樂觀情緒推動的反彈開始消退。美國的報告顯示，消費者需求和商業投資下滑，提高全球最大經濟體衰退的機率，然而這並未阻止聯準會（Fed）官員重申收緊貨幣政策的必要性。

美國日前公布數據顯示，去年 12 月生產者物價指數（PPI）和零售銷售增速均放緩，同時商業設備產量大幅下滑。其中，工廠生產下降，創新冠疫情爆發以來製造業最疲弱的一季。然而這謝數據卻阻止 Fed 官員升息立場。

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，應該盡快把利率升息到 5% 以上不要拖延。他表示，Fed 必須進一步升息，保證通膨上升的壓力消退。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）當天也表示，越來越多跡象證明，高通膨開始放緩，但還需要進一步升息，讓終點利率略高於 5% 到 5.25% 的範圍。

美國勞工部周四（19 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19 萬人，創去年 9 月以來新低，低於市場預期的 21.4 萬人，較前值 20.5 萬人減少 1.5 萬人，上周續領失業金人數也大幅下降，報告顯示就業市場火熱。

Fed 日前公布的褐皮書顯示，未來一年美國物價成長預料進一步放緩，而且隨著升息行動對成長構成壓力，未來幾個月的經濟活動預估也會比較平淡。

個股方面，寶僑公司 (PG-US) 周四公布上季營收和獲利年增下降，原因是價格上漲難以抵消銷量下降的影響。

在截至 12 月 31 日的當季，該公司淨利為 39 億美元，合每股 1.59 美元，不計項目，低於去年同期的 42.2 億美元或每股 1.66 美元。淨銷售額下降 1% 至 207.7 億美元，高於分析師預測的 207.3 億美元。

剔除外匯、收購和資產剝離影響的有機收入在第 2 財季成長了 5%。這個增幅是售價上漲的結果，超過消費者需求的萎縮。

截至台北時間周四（19 日）22 時許：

焦點個股：

Roblox(RBLX-US) 早盤下跌 6.15%，至每股 33.56 美元

Roblox 盤前股價下跌近 7%，此前摩根士丹利將該遊戲公司股票評等從「中立」（equal weight）下調至「減持」（underweight）。該行表示，由於 Roblox 股價近期表現突出，上漲空間可能有限。

美鋁 (AA-US) 早盤下跌 3.52%，至每股 51.57 美元

身為美國經濟風向球的美國鋁業公司（Alcoa）上季經調整後每股虧損 0.7 美元，較先前季度每股虧損 0.33 美元進一步擴大；經調整後 EBITDA 僅 2,900 萬美元，較先前的 2.1 億美元大幅下滑，主因是鋁和氧化鋁的價格不斷下降，原物料成本和生產成本上升。該公司上季營收報 26.6 億美元，低於市場預期的 26.7 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.33%，至每股 134.76 美元

蘋果盤前股價下跌 1.2%，此前摩根大通下調蘋果的目標股價，並且表示由於供應方面的不利因素，蘋果的獲利狀況可能很艱難。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19 萬人，預期 21.4 萬人，前值 20.5 萬人

美國上周續領失業金人數報 164.7 萬人，預期 166 萬人，前值 163 萬人

美國去年 12 月營建許可月率初值報 - 1.6%，預期 1.4%，前值 - 10.6%

美國去年 12 月營建許可年化總戶數初值報 133 萬戶，預期 137 萬戶，前值 135.1 萬戶

美國去年 12 月新屋開工年化月率報 - 1.4%，預期 - 5.4%，前值 - 0.5%

美國去年 12 月新屋開工年化總戶數報 138.2 萬戶，預期 135.9 萬戶，前值 142.7 萬戶

華爾街分析：

興業銀行集團（RHB Banking Group）首席經濟學家兼市場研究主管 Sailesh Jha 受訪時表示，隨著市場重新定價 Fed 將採取的措施，今年第一季每股的疲軟將持續更長時間。