投資人等待最新CPI 美債殖利率小跌

美國國債殖利率周四 (12 日) 在小跌，因為投資人等待關鍵的通膨數據，這可能會影響即將到來的 Fed 利率政策決定。

美東時間上午 6 點，指標 10 年期國債殖利率下跌 2.6 個基點至 3.53%。2 年期美國國債殖利率下跌 0.4 個基點至 4.232%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人期待將公布的 12 月消費者物價指數 (CPI)。根據《道瓊》的調查，經濟學家預計 CPI 月率下降 0.1%，但年增 6.5%。

這是 Fed 在 1 月 31 日和 2 月 1 日下次會議之前的最後一個 CPI 數據，該會議將決定最新利率決定。Fed 官員暗示，未來的政策可能會受到最新通膨數據的影響。

由於 Fed 對接下來升息 25 個基點還是 50 個基點仍存在不確定性，投資人希望從 CPI 數據中獲得新的線索。

在連續 4 次升息 75 個基點後，Fed 在上次會議略微放慢了升息幅度至 50 個基點。 許多人期待 Fed 將繼續放慢或完全暫停升息，因為對美國經濟可能陷入衰退的擔憂已經蔓延開來。

周四同時也將公布首次申請失業救濟人數數據和 12 月預算聲明，投資人可深入了解美國經濟的更普遍狀況。