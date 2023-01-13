消化CPI數據對Fed升息影響 美債殖利率走升

由於投資人消化了最新的通膨報告，並考量了 Fed 升息的前景，美國國債殖利率周五 (13 日) 小幅走高。

美東時間清晨 6:30，10 年期國債殖利率上漲 2 個基點至 3.467%。30 年期國債殖利利率攀升 3.5 個基點至 3.609%。與此同時，2 年期國債殖利率小漲 0.2 個基點至 4.14%。

殖利率和價格成反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

周四 (12 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 報告符合預期，顯示 12 月商品和服務價格環比下降 0.1%。

投資人現在正在考慮這對 Fed 2 月 1 日的下次利率決定意味著什麼，因為屆時 Fed 是否會升息 25 或 50 個基點的不確定性已經蔓延。

許多人希望 Fed 今年放慢或暫停升息。近幾個月來，人們越來越擔心截至目前的升息步伐會導致美國經濟陷入衰退。

費城 Fed 行長哈克周四在賓州的一場地方活動中表示，他支持升息 25 個基點。其他 Fed 官員周四表示，CPI 數據令人鼓舞，但沒有明確暗示它會如何影響政策決定。

投資人將關注周五 Fed 官員的進一步言論，並從消費者角度獲得對美國經濟狀況的新見解，因為同日將公布 1 月密西根大學消費者信心指數初值。

債券市場周一 (16 日) 將因馬丁路德金紀念日休市。