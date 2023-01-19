赫茲租車與美國丹佛市合作廣設充電椿 提供相關服務及教育

赫茲 (HTZ-US) 正與美國丹佛市合作建設充電基礎建設，以支持向電動車過渡的政策。該公司也希望與其他城市合作。

這項合作夥伴關係是朝著幫助租車人發展，包括那些可能是第一次或在不熟悉的地區租用電動車的駕駛人，協助他們完成通常不熟悉的充電任務。丹佛市也將以史無前例的努力提高電動車的可用性和教育。

根據這項名為「赫茲電動化」(Hertz Electrifies) 的計畫，這家租車公司計劃在其丹佛車隊中增加 5000 多輛電動車，以供日常客戶使用，並持續向 Uber (UBER-US) 等叫車服務的司機出租。

而為了支持那些租用電動車的人，赫茲及其合作夥伴 BP Pulse 還將在丹佛國際機場和城市周圍的站點安裝公共電動車充電椿，重點是服務不足的社區。BP Pulse 是石油巨頭 BP 旗下的電動車充電網絡。

後一點是交易的關鍵。除了在低收入社區建造充電站外，赫茲還將為該市的技術高中提供電動車、工具和培訓，並將透過丹佛的青年就業計劃提供暑期工作機會。

赫茲之前宣布到 2027 年向特斯拉 (TSLA-US)、Polestar (PSNYW-US) 和通用汽車 (GM-US) 採購多達 34 萬輛電動車。該公司目前有大約 40000 輛特斯拉和 Polestar 可供出租。預計隨著通用汽車的電動車加入車隊，這個數字到今年年底將翻倍。

赫茲希望與全國其他城市達成類似協議。丹佛的合作夥伴關係將作為一個樣板。