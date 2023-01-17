交易員等待Fed官談話及關鍵PPI數據 10年期美債殖利率走升

美國國債殖利率周二 (17 日) 上漲，因為交易員關注 Fed 官員的言論，這些言論可能提供有關政策計劃的暗示，並等待關鍵的經濟數據。

美東時間上午 6 點 10 分，指標 10 年期國債殖利率上漲 3.7 個基點至 3.548%。30 年期國債殖利率上漲 4.7 個基點至 3.67%。在此同時，2 年期國債殖利率小跌 0.7 個基點至 4.234%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

交易員希望從本周一系列 Fed 官員那裡獲得有關利率政策計劃的最新暗示。這將包括周二的紐約 Fed 行長威廉斯。

近幾周來，交易員對 Fed 是否會在 1 月 31 日和 2 月 1 日的會議上升息 25 或 50 個基點非常不確定。許多人擔心，Fed 至今對抗高通膨而實施的升息步伐可能會將美國經濟拖入衰退。

在宣布連續 4 次升息 75 個基點後，Fed 在 12 月最後一次會議上略微放慢了升息幅度至 50 個基點。許多交易員期待 Fed 今年進一步放緩或完全暫停升息。

上周的消費者物價指數 (CPI) 顯示，12 月商品和服務價格環比下降 0.1%。周二將發布的 12 月生產者物價指數 (PPI) 數據可望讓交易員對通膨發展有最新的見解。