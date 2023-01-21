紅包放大！ 看見這訊號開始定期定額0050 一年報酬近10%

2022 年 11 月台灣景氣對策信號落入代表「低迷」的藍燈，為 2018 年以來首次，雖然經驗顯示藍燈出現後不容易快速翻轉，2000 年、2008 年、2011 年、2015 年四次景氣低迷期間，最長曾連續 15 個月都是藍燈。不過若從景氣循環角度思考，識途老馬往往把藍燈出現視為危機入市訊號，小資族也可把握機會，透過元大台灣 50(0050) 等市值型 ETF 分批布局，藍燈的時間愈長，還能買進更多便宜的 0050，讓自己的紅包有更大的成長。

自 0050 掛牌以來，景氣燈號曾有 34 次落在藍燈以下，若每當第一顆藍燈出現時，就開始每月定期定額 0050，持續 1 年平均報酬率可達 8.9%，勝率 88%；持續 2 年平均報酬率可達 17.1%，勝率 97%。就算沒這麼「持之以恆」，只是在藍燈出現的當月買進，放個一年後的平均報酬率高達 22.1%，且勝率有 94%。

事實上在過去 30 年，台股從未有連續兩年下跌的紀錄，且下跌隔年通常都有可觀的正報酬，這是由於指標企業長期擁競爭力與高殖利率優勢，支撐股價恢復韌性。0050 以上市市值前 50 大權值股為成分股，並會定期汰弱留強，跟隨台股產業成長，相對於產業型、主題型 ETF，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色，更適合在股市相對低點布局，也看到 2022 年台股全年大跌 22.4%，但投資人對 0050 是愈跌愈買，全年淨申購逾 1,300 億元為台股 ETF 之冠。

0050 虎年封關收盤 118.1 元，買進必須花費約 11 萬元，想「小資買進」，投資達人推薦還有以下方式，都能小額投資，幫紅包放大。

1. 零股交易

一張股票有 1,000 股，零股交易讓投資人享有更多彈性，0050 買進 1 股只要百餘元，就能當 0050 股東，且 0050 交易熱度高，買賣成交量也足夠。證交所已於 2022/12/19 進一步縮短零股交易撮合時間至 1 分鐘，促進投資市場流動性，更友善小額投資人。

2. 0050 連結基金

0050 的發行商元大投信，有推出「0050 ETF 連結基金」，其漲跌走勢與配息都等貼近 0050，且可以在元大投信、元大投信合作之銷售機構（銀行、券商、基金平台如基富通）購買，更重要是 0050 連結基金有不配息級別可以選擇，也就是自動將收到的股息再投資，節省交易成本與時間成本。

3. 「小 0050」元大臺灣 ESG 永續 (00850)

因台股市值前段班大企業多注重並落實 ESG，因此元大臺灣 ESG 永續 (00850)，其主要持股與 0050 高度相似，但股價只有 0050 的四分之一，因此獲得很多小資族青睞，在證交所定期定額 ETF 交易戶數排行榜中，00850 擠進前 10，人數還勝過中華電信、富邦金等熱門存股。