摩爾證券投顧-楊育華分析師 2025-09-22 08:55

‌



先給結論，本週的操作重點指數空間有限不要亂追價，尤其是大型權值 AI 台積電、聯發科、台達電、鴻海、廣達、緯創、緯穎多檔股票位階已高，轉去中小型 AI 比較好可以優先留意 CPO 目前基期最低，位階很像一個星期前的記憶體，寫到這裡記憶體本週不建議你買，想一想 PCB 近期的拉回你就會懂了，但也就是有拉回修正一下過熱情緒，PCB 族群本週反而可以關注!!

台積電、鴻海、台達電、聯發科本週要賣為什麼? 換去買誰比較好? (圖:shutterstock)

為什麼指數空間不大? 還記得嗎? 我是在 8 月初非農就業數據不好時就和大家說九月必降息，當時在 23000 就說台股會因為降息熱錢行情漲到 26000 點，9 月初台股連續四天開高走低時跌到月線約 24000，就說要【買】目標是 26000 不變，完全按照我的規劃在走，但上週五收盤 25578 指數空間剩 500 點左右，加上 Fed 主席鮑爾降息後的記者會談話及九月利率點陣圖沒有發現更大的利多，因此我認為指數空間不大，除非下個月台積電法說會釋放出更強大的前景

‌



也就是如此，大型權值 AI 研判空間不會太大，加上近期多檔股票已經先上漲創高已經先行反應利多，之後震盪、整理機會高，加上我們的資金有限不可能什麼股票都買，就只有 200、500 萬還是要去思考如何投資利潤會最大，要想現在投資什麼? 可以在年底 200 成長到 500 萬，500 成長到 1000 萬，不論如何我上週五 9/19 節目還是有分享一份，台積電、聯發科、台達電、鴻海、廣達、緯創、緯穎 9/22~9/26 買、賣點，有興趣的朋友都可以索取

至於，中小型 AI 部分畫出【關鍵一條線】你就知道 CPO、PCB、BBU 可以買誰? 本週會是中小型 AI 天下好好把握住，接下來每日最新飆股資訊請參考每天免費 Line 解盤文章!!

【楊育華分析師 LINE@粉絲團，享有即時精選個股分享】

點選以下連結即可加入:

【訂閱楊育華分析師 YouTube 頻道，有每天詳細的解盤影片】

點選以下連結即可加入:

文章來源: 摩爾證券投顧 --- 楊育華分析師