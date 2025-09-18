市場快訊》降息不改美國經濟韌性，該怕高點還是勇敢布局？
美國聯準會 9 月 17 日如預期宣布降息一碼（25 個基點），將基準利率調降至 4.00%～4.25% 區間。然而，美股並未因寬鬆而上揚，反而小幅下跌。關鍵在於，大家對點陣圖的分歧與鮑威爾的談話解讀混亂，市場難以理解聯準會真正想傳達的訊息。那麼，這背後到底蘊含什麼訊號，又該如何看待美股後市？
1. 經濟數據：2026 年經濟展望上修
根據最新經濟預測摘要，聯準會對 2025 年底的經濟展望大致持平，相較 6 月預測，實質 GDP 成長率小幅上修，通膨與失業率則幾乎不變。不過，對 2026 年經濟展望則上修：GDP 由 1.6% 升至 1.8%，失業率由 4.5% 降至 4.4%，通膨則由 2.4% 上調至 2.6%。
鮑爾在記者會中特別強調，近期數據顯示美國經濟仍具韌性，消費和企業投資並未顯著轉弱，這是委員會願意上修中長期成長與通膨預測的原因。他同時提醒，儘管失業率近月上升，但整體仍低於長期水準，就業市場不再「過熱」，卻仍算穩健。
2. 點陣圖顯示聯準會內部意見分歧
雖然最新點陣圖顯示，今年底利率中值預期再降息兩次，但利率決策委員會內部分歧明顯。近半數委員認為僅會再降一次甚至不再降息，顯示政策前景仍不確定。更引人注意的是，有一名委員的預測點甚至高於當前利率。市場解讀，這並非主張加息，而是透過「技術性標記」表達希望本次會議維持利率不動。
鮑爾則在會後強調，聯準會不會預先承諾固定的降息路徑，「我們將依據數據逐會決定」。他也坦言，市場過去幾週對於降息次數的預期「可能過於積極」，此番發言使投資人調整對寬鬆速度的想像。
3. 鉅亨看法：勞動市場仍具支撐力
就業市場是此次決策的核心考量。近期數據修正顯示，若以過去一年新增就業人口減去同期勞動力人口變化來觀察，去年 7 月出現負值底部，代表新增的工作數量不足以吸收進入勞動市場的人力，當時確實帶有衰退跡象。不過在今年 9 月聯準會啟動降息後，這個差值重新即將回到正數，顯示就業機會增加、需求並未崩落。從目前狀態來看，美國就業情況仍算健康。鮑爾也在記者會中指出，勞動市場已不再「過熱」，但仍具備韌性。
更重要的是，若去年 7 月確實已經出現短暫衰退，那麼現在其實是新一輪景氣循環的初期階段。聯準會此次上調 GDP 與通膨展望，反映決策者對經濟的信心，而鉅亨買基金認為實際前景甚至可能優於聯準會的基準假設。隨著 AI 帶動企業投資動能延續、消費支出保持穩健，美國經濟展現的韌性或將超過市場普遍預期，為後續金融市場表現提供支撐。
鉅亨投資策略
高點不必畏懼，美股新循環啟動
此次聯準會如預期降息一碼，但市場反應偏冷淡，主要來自於點陣圖的分歧與鮑爾對降息節奏的保留。然而，我們認為這並不改變美國經濟長期向上的趨勢。隨著企業投資動能延續、消費支出穩健，加上聯準會對 2026 年的經濟展望上修，都顯示美國具備超乎預期的韌性。雖然股市短線可能因政策預期修正而震盪，但我們對美股後市維持樂觀看法，投資人不應因當前高點而卻步，反而可積極把握長期布局的機會。
