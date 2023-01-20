信評機構：美國仍可能在財政部耗盡現金前達成債務上限協議

面對難解的債務上限僵局，信評機構穆迪 (Moody’s) 和惠譽 (Fitch) 認為，美國國會仍有可能在財政部耗盡現金之前達成協議，但也警告，長期的政治僵局最終還是會帶來影響。

美國在周四 (19 日) 達到 31.4 兆美元的債務上限，因兩黨談判依舊僵持不下，財政部宣布採取非常規的管理措施，避免政府在 6 月 5 日以前陷入債務違約。

穆迪報告指出：「鑑於極不穩定的政治環境，我們預估 (債務上限) 協議只會在稍晚以漸進的方式達成，這可能會導致金融市場波動加劇。」

不過，穆迪認為美國仍有望在出現欠款狀況之前破解僵局，就算無法就債務上限達成協議，政府仍將繼續按時履行償債義務，優先支付特定款項。

惠譽資深主管 Richard Francis 也預期，債務上限協議將和過去一樣，在所謂的「X 日」(X date) 之前達成。X 日指的是政府耗盡現金的日子。

過去十年來，與債務上限有關的立法僵局，基本上都能在波及市場前獲得解決，但情況不一定總是如此，2011 年的債務上限僵局便導致標普 (S&P) 首度調降美國信用評等，引發金融市場動盪。

投資人以信用評等作為對政府和企業信用狀況及償債能力的評估指標，目前穆迪和惠譽給予美國主權債的信用評等均為最高等級，分別是「Aaa」和「AAA」，標普給的是次高的「AA+」。

Francis 表示，若美國政府無法支付部分債務，將不符合該公司對「AAA」評等的預期。雖然穆迪也認為美國不太可能拖欠款項，但若不幸發生，也會被視為違約事件。

穆迪表示，調降美國評等的機會雖然不大，但可能會影響其他借款人的信用評等，例如對美國政府曝險的企業或是金融機構。