金兔年轉換跑道大作戰 盤點四大產業趨勢人才需求

根據求職網站調查，超過 94% 上班族有意在農曆年後換工作，創 14 年新高，全球逐漸擺脫 COVID-19 陰霾，民眾生活回歸正常，帶動餐飲、飯店、活動復甦；後疫情時代，企業加速數位轉型，掀起多元的遠距型態和商業模式，展望 2023 年，預期數位人才缺口持續擴大，半導體、雲端資訊仍是產業趨勢；此外，永續發展、能源轉型已成為國際共識，ESG 相關職務也炙手可熱。

《鉅亨網》盤點四大趨勢產業人才需求及薪資水準，提供給打算轉換跑道的讀者參考。

半導體

受疫情影響，全球掀起數位轉型浪潮，催生 5G、AI 及高效能運算 (HPC) 需求，半導體產業仍是發展主軸，晶圓代工龍頭台積電除了赴美國亞利桑那州及日本熊本縣設廠外，2 奈米也將落腳竹科和中科，對人才產生龐大的磁吸效應，從 IC 設計、晶圓製造到封測，大廠招募需求都是千人起跳，人力短缺壓力恐愈趨緊繃。

根據 104 人力銀行《半導體人才白皮書》，2022 年半導體平均月薪 54729 元，年增 4.7%，穩居全產業第二，以職務薪資來看，愈往上游、薪資愈高，其中，類比 IC 設計工程師以平均月薪 97830 元居冠，是眾家科技大廠爭搶的人才。

其次為數位 IC 設計工程師，平均月薪 93684 元，主要負責連續性訊號積體電路及電路邏輯系統的設計、管理、改良的技術者，1111 人力銀行指出，數位 IC 設計工程師的就工作條件要求主要是電子、電機、電信等相關背景，觀察職涯發展來看，碩士學歷的含金量明顯高於學士許多，由於人才稀缺，入行 1 年以下均薪為 66945 元，年薪突破百萬元已屬業界常態。

雲端資訊

雲端應用是企業邁向數位轉型的重要關鍵，經過疫情的考驗，數位化早已成為企業轉型共識。雲端資安工程師新鮮人月薪在 5 萬元左右，隨著年資與持有的證照增加，3 年左右就可以挑戰百萬年薪，具備跨部門協調能力與外語能力的資安人員，若晉升至管理職或外商企業，薪資可以再翻倍。

AI 人工智慧應用領域多元，人才需求不斷成長，工程師須具備多元能力，除了程式語言的能力外，網路爬蟲、機器學習能力也須具備，相對一般的軟體工程師挑戰更大，因此，薪資福利更優渥，從業人員月薪在 5 到 7 萬元左右，年薪可以輕鬆突破百萬，資深頂尖者更上看 300 萬元。

數據分析師主要協助企業整合內部資料庫及外部數據、統計分析給予功能優化建議，並建置精準行銷模型，是各行各業都很需要的人才，出路寬廣選擇性多，整體平均薪資落在 4 到 7 萬元之間不等，而實戰績效出色的數據分析師通常愈是炙手可熱，經常透過轉職來墊高身價。

ESG

台灣力拚 2050 年淨零碳排，政府推動綠色能源發展，造就產業「綠領薪貴」，104 人力銀行調查，2022 年全站相關工作機會數，平均每月 6305 個，較 6 年前成長 1 倍，薪資中位數 4 萬元，比整體月薪中位數 3.5 萬元、高出 5000 元，其中掌握發展核心的研發製造類、生產製造 / 品管 / 環衛類最高，月薪中位數 4.1 萬元。

永續管理師是近幾年國際為推廣 ESG 而設置的職位，過去台灣企業多由人資、公關部門兼任，如今在國際趨勢與資本市場青睞下，企業需要大量 ESG 人才，根據 1111 人力銀行網站統計，有近 2000 筆工作機會，且不限於金融業、製造業，由於國際永續標準瞬息萬變，熱愛學習新知、多益 750 分以上的求職者較能勝任此職，平均月薪落在 4 到 6 萬元，有產業永續任職經驗者，透過跳槽加薪行情看漲。此外，「溫室氣體盤查管理師」、「綠電企劃專員」、「碳足跡管理專員」也都是因應 ESG 發展所設的職務。

民生消費

台灣自 2022 年底全面解封，觀光產業快速回溫，不過，跨年、尾牙、農曆春節等大型活動節慶一檔接一檔，後疫情時代飯店餐飲業面臨嚴重的缺工問題，多家連鎖集團紛紛喊出加薪，盼留住人才，包括王品、瓦城、六角、樂多多等。

王品集團 2023 年正職員工起薪含全勤從 32000 元調升為 33000 元起，其中「夏慕尼」、「陶板屋」喊出無經驗可、月薪含全勤 34400 元的薪資條件，調薪幅度 3%-7.5%，此外，集團恢復舉辦大型尾牙，並重啟國外旅遊。

築間餐飲集團 2023 年元旦起全面加薪，店主管上看 52000 元、服務人員起薪 32000 元起，今年度旗下各品牌預計展店 200 家，同步招募逾 1000 人，人力需求相當龐大。樂多多集團今年起正職人員薪資從原來的 3 萬元調升至 33200 元起跳，調幅達 10.7%，若加上獎金上看 18%。

飯店業普遍面臨人力不足問題，台北君悅酒店總經理陳隆慶看好今年營運一定比去年好，自己恐怕也要去鋪床，預期今年將有全面加薪計畫；桃園大溪笠復威斯汀度假酒店去年營收亮眼，宣布發放 2 個月年終獎金及 1 萬元賀歲獎金獎勵員工，同時希望吸引優秀人才加入。

許多商業行銷逐漸轉向線上活動，因此線上活動 PM(Project Manager) 成了熱門職缺，1111 人力銀行指出，想從事這個行業的人必須具備三大條件，分別為解決問題、溝通協調及邏輯分析能力，目前市場行情，剛入行的線上活動 PM，年薪大約 50 萬元，一旦扛過幾個案子有了成果作品，3 年以上經驗者，年薪上看 80 萬元，若是外語能力佳，選擇投入外商，年薪可望翻上百萬元。