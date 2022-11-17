科林研發投入逾1600萬元 培養台灣半導體人才

半導體設備大廠科林研發 (LRCX-US) 今 (17) 日表示，公司近 27 年已與台灣四家頂尖大學合作設置獎學金，鼓勵理工科系碩博士生從事半導體相關製程與技術研究，迄今已累計超過 500 位碩博士生獲獎，累計提供金額已超過 1600 萬元。

科林研發指出，公司自 1995 年起與陽明交通大學、台灣大學、成功大學以及今年新加入的清華大學等頂尖校系合作舉辦科林論文獎，今年更設立傑出科技獎學金與傑出女性科技獎學金，鼓勵傑出在校碩士生及更多科技女力加入科學、技術、工程與數學領域發揮潛能。

總經理郭偉毅表示，台灣向來為全球半導體產業重鎮，公司深信當今年輕學子為推動產業發展的動力，也是驅策新一代半導體技術升級的核心關鍵。

科林研發論文獎及傑出科技獎學金是在台及全球培育人才的承諾之一，也展現長期與各大學推行產學合作計畫，培育及支持未來的科學、科技、工程及數學領域人才投身半導體領域，攜手驅動技術限制的突破。

科林研發自 1992 年成立台灣分公司以來，積極投入台灣頂尖半導體人才培育、鼓勵理工科系博士生，期望藉由論文獎及獎學金制度鼓勵有志之士踏入科技領域發揮長才，培育眾多來自各領域的工程人才共同突破創新，為更美好的世界而努力。