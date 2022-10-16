〈觀察〉上市櫃企業強化資安 人才缺口成考驗

資安事件頻傳，引起政府、企業對資安議題的重視，金管會近年就先後要求國內 42 家金融單位設立資安長、逾 113 家資本額超過百億元的上市櫃企業要設立資安團隊，不過全球包含台灣在內，資安人才供給不足已是事實，缺口如何補足，成為考驗。

金管會近年已將資安納入公司治理範疇，要求上市櫃公司須設立資訊安全單位，除金融單位外，百億元資本額的上市櫃企業明年年報中也需揭露相關組織規劃，根據規範，企業設置資訊安全單位須包含資訊安全專責主管及至少 2 名資訊安全專責人員。

產業人士透露，平均而言，台灣每 100 位資安職缺中，僅有 30 位屬於專職、30 位則由數位長或資訊長兼職，剩餘缺口則多仰賴產業間互相挖腳。

產業人士進一步表示，若以一家企業資安團隊需要 7-8 位組員推算，光 42 家金融單位加上 113 家資本額超過百億元的上市櫃企業，台灣現有資安職位需求至少就達逾千個，資安人才供不應求，已成為政府、企業當今棘手課題之一。

觀察市面上資安相關廠商，多由電信業者延伸，中華電 (2412-TW) 旗下有中華資安、遠傳 (4904-TW) 也有數聯資安等，而 PC 品牌大廠宏碁 (2353-TW) 集團旗下也設有資安服務商安碁資訊 (6690-TW)，主攻資安服務市場商機，今年也成立安碁學苑 (ACAD)，將觸角延伸至資安人才培訓。

安碁學苑目前是透過線上、包班、職訓等方式開設資安監理、資安技術等課程，規劃每一期開設至少兩個班，每班培育逾 30 位學員，結訓後再安排考試測驗，符合資格者將發出相關認證，安碁資訊說，正持續勞工局申請 TTQS(人才發展管理系統) 認證，預計明年可望取得相關認證。

政府單位方面，數位部長唐鳳也多次提及，在資安議題上，台灣除有紅隊能量外，也須培養藍隊聯防能量，甚至可以將紅藍隊結合成為「紫隊」，兩者並重，而行政院除已設有資安會報進行跨部會協調外，也拍板年底再設置專責執行單位，由數位部主導的國家資通安全研究院，