111年11、12月統一發票開獎 千萬特別獎28089459

111 年 11、12 月期統一發票今 (25) 日開獎，適逢農曆大年初四，特別獎號碼開出為「28089459」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「30660303」，本期中獎發票自今年 2 月 6 日開始兌領，期限至 5 月 5 日止。

今年 11、12 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「28089459」；特獎 (200 萬元)「30660303」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「65056128」、「07444404」、「44263900」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

消費記得索取統一發票，台南市鼓勵民眾多以載具索取雲端發票，南市財稅局表示，去年下半年每期「雲端發票專屬獎」增開百萬元、2 千元、8 百元及 5 百元等獎項，總獎金高達 12.17 億元，比紙本發票多 1 次中獎機會。

此外，到台南走春消費購物金額滿百元還可參加台南購物節抽獎活動，有機會抽中豪宅、汽車等大獎，只要於台南購物節網站設定手機條碼，消費之雲端發票將會自動匯入參與抽獎，免除逐筆登錄發票之麻煩。

財政部指出，下載統一發票兌獎 APP，以手機條碼歸戶各種載具 (如一卡通、悠遊卡、icash、信用卡、會員卡及跨境電商電子郵件等) 儲存雲端發票，可享自動對獎、中獎主動通知、獎金直接匯入金融帳戶等好處，避免發票遺失或忘記領獎，中獎獎金還享免徵印花稅福利，可謂好處多更多。