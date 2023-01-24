〈出國懶人包〉亞洲旅遊市場大解封 各國入境規定一次看

COVID-19 爆發迄今近 4 年，人們生活、工作、教育型態都有很大的改變，自 2022 年下半年起，台灣逐步解封，並恢復國際旅遊，儘管疫情前的便宜機票已經回不去了，但仍不減買氣，國人悶壞了，就想出國玩一波，尤其是日本、韓國、泰國等熱門旅遊國家，不論是自由行或團體旅遊皆明顯回溫，《鉅亨網》 整理了台灣人最愛前往旅遊的亞洲國家入境規範懶人包，旅客出發前可要詳細閱讀，遵守各國規定。

日本

1. 台灣人前往日本自由行或團體旅遊，如為觀光、商務、探親等目的，短期停留 90 日內無須申請簽證。

2. 入境日本前，須接種 3 劑 WHO 緊急使用清單中所列疫苗，或提供入境前 72 小時內 PCR 檢驗陰性證明。如有 1 劑施打高端疫苗，只要追加劑施打上述疫苗種類即可滿足日本政府規定。

3. 台灣屬於藍組 (低風險國家)，入境時將不執行入境檢疫，入境後無須居家隔離。

4. 旅客須於抵達時間 6 小時前使用「Visit Japan Web」，進行檢疫手續、入境審查以及海關申報。

(圖：AFP)

韓國

1. 台灣人前往韓國自由行或團體旅遊，如為觀光、商務、探親等目的，短期停留 90 日內無須申請簽證。

2. 入境免隔離、免檢疫，也無須提供疫苗接種證明或 PCR 證明。

3. 入境後經檢驗為陽性者，仍須接受為期 7 日隔離措施，待隔離期滿後才能出境，違反上述隔離規定者將處 1 年以下有期徒刑或 1 千萬韓元以下罰金。

4. 入境前 72 小時應先至韓國移民局官方網站韓國電子旅行許可（K-ETA）申請，規費 1 萬韓元，有效期限為 2 年。

5. 自仁川、金海、大邱機場入境的旅客，須事先填寫檢疫資訊事前輸入系統，完成線上登錄後系統將顯示 QR Code，旅客僅須以手機出示截圖畫面，或持憑紙本列印之 QR Code，即可完成入境檢疫程序。

(圖：AFP)

泰國

1. 國人可親自或委託代理人 (旅行社) 至泰國貿易經濟辦事處辦理單次觀光簽證，規費新台幣 1200 元，亦可於抵達泰國機場後申請落地簽證，規費泰銖 2000 元；若有短期多次入境泰國觀光需求，可申請多次入境觀光簽證，費用為新台幣 5600 元。

2. 泰國自 2022/10/1 起至 2023/3/31 止，落地簽證期限從 15 天延長至 30 天，單次入境簽證有效期限為 3 個月，停留時間不超過 60 天；多次入境簽證效期為 6 個月，每次停留不超過 60 天。

3. 泰國宣布自 1 月 9 日起，18 歲 (含) 以上國際旅客入境時，須出示接種 2 劑疫苗證明，或由合格醫療機構醫師出具之 6 個月內已確診 Covid-19 並康復證明，未能施打疫苗者必需提供醫師開立之證明。

4. 須在機上填寫新版泰國入境卡 TM6 表格，入境卡填寫要求包含：使用英文填寫、填寫簽證號碼 (辦理落地簽即留白)、居住城市及國家、訪問目的及勾選第二面的選項。

5. 泰國解除口罩令，不強制購買新冠保險。

(圖：AFP)

越南

1. 越南政府尚未開放台灣辦理觀光電子簽證，必須先請旅行社代辦落地簽許可函，入境越南時才能辦理觀光落地簽證，規費為 25 美元，加計代辦費用較疫情前高出 2、3 倍。

2. 旅外越僑、越南公民或越僑之外籍配偶暨子女，得 5 年免簽入境。

3. 入境越南前後無須 PCR 檢測、免隔離、免疫苗接種證明，但須進行 10 天自主健康管理。

4. 旅客須投保國際醫療保險，投保金額至少 1 萬美元，保障範圍涵蓋與新冠肺炎相關的治療與醫療費用，期限必須包含在越南停留的時間。

(圖：AFP)

新加坡

1. 台灣獲星國給予入境 30 日免簽證待遇，但入境與否仍需視當事人所具各項條件，由星國移民暨關卡局官員決定，不符合核發訪問通行證 (visit pass) 資格者將被拒絕入境。

2. 旅客須完成疫苗接種 2 劑，施打疫苗須為 WHO 列入緊急使用清單，例如輝瑞 BNT / 莫德納 / AZ 疫苗。

3. 短期旅客免檢測、免隔離，可自由活動，也不強制購買旅遊保險。

4. 旅客在上機前及抵境時，須出示英文版疫苗施打證明，可申請「國際預防接種證明書」(黃皮書)，或申請「數位新冠病毒健康證明」。

5. 登機前 72 小時內請上網填寫新加坡電子入境卡（SG Arrival Card），可同時上傳數位新冠病毒健康證明。

6. 於手機下載實聯制應用程式 TraceTogether。

(圖：AFP)

香港

1. 可持有效期限內台胞證入境香港，或上網填寫預辦入境登記 (免費)。

2. 所有入境香港旅客須於預定起飛時間前 24 小時內進行快速抗原測試並取得陰性結果，無須核酸檢測，無疫苗接種要求。

3. 旅客須提前在衞生署健康及檢疫資訊申報表完成申報，健康申報二維碼的有效時間為 96 小時，也就是最早可在預定抵港時間的前三天遞交申報。

4. 香港目前在戶外、公眾場所及搭乘大眾運輸，都必須佩戴口罩，除非是在郊外公園或運動時，可以不戴口罩。

(圖：AFP)

中國

1. 台灣旅客可持有效期限內台胞證入境中國，並恢復持過期台胞證加上台灣身份證辦理落地簽。

2.2023 年 1 月 8 日起無須隔離和集中觀察，取消入境 PCR 檢測、健康碼。

3. 旅客須提供入境前 48 小時內 PCR 核酸檢驗陰性證明，如為陽性須暫緩登機。

4. 旅客須上網填寫中國海關旅客健康申報，取得二維碼後即可登機。