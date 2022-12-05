鴻海劉揚偉：台灣電動車產業最缺整車人才與使用環境

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (5) 日表示，現階段台灣電動車最缺乏的是整車研發、測試與驗證環境與人才，及電動車使用環境的普及化。

劉揚偉今日受邀出席工商協進會「第 264 次公亮紀念講座」，以「台灣在全球電動車產業的機會與挑戰」為題發表演講，除分享鴻海集團投入電動車的經驗，並向政府提出電動車產業政策建言。

劉揚偉表示，現階段台灣電動車最缺乏的是整車研發、測試與驗證的環境與人才，以及電動車使用環境的普及化，像是充電、智慧電網等基礎設施，公協會可作為產、官、學界穿針引線角色與平台，群策群力讓台灣成為全球電動車產業最信賴與可靠的夥伴。

此外，劉揚偉也以近日出席印尼 B20 峰會 (Business 20) 演講所提出的「分享 (Share)、合作 (Collaborate)、共榮 (Thrive)」理念分享。他表示，台灣 ICT 產業正面臨包括全球致災性的極端氣候、起伏不定的新冠疫情，及科技力所延伸出來的大國地緣政治角力等衝擊。

面對可能帶來的衝擊，劉揚偉認為，應善用群體智慧，以創新的力量來促進整體產業發展，電動車是台灣「百年一遇」的市場機會，也是台灣 ICT 產業轉型的重要方向。

他表示，台灣 ICT 產業最擅長就是在當地快速打造大規模的產業鏈，鴻海集團結合自創的 BOL 商業模式，透過「建造 (Build)、運營 (Operate)、在地化 (Localize)」，攜手客戶、當地政府、產業打造產業生態系，建立出海口。