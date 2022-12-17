鴻海推動電動車產業校際人才交流 釋出逾百個職缺

鴻海 (2317-TW) 擴大徵才，今 (17) 日在新北市寶高智慧產業園區舉辦電動車產業校際人才交流論壇，並在現場釋出超過逾百個工作職缺，目標未來 3 年內，徵到 1000 位軟體、韌體人才。

鴻海表示，透過此次論壇交流凝聚各界對台灣電動車產業前景的看法外，並加速產業相關人才培育、流動，進一步創造更多未來發展機會。而此次鴻海也在會場聯合子公司、合作夥伴舉辦徵才活動，鎖定軟體、系統開發、韌體、自駕系統、資安、功能安全等領域的工程師。

鴻海人資長夏國安表示，鴻海發展電動車產業，除了自己做，也會跟 MIH 聯盟成員、供應商、客戶發展出供應鏈聚落，因此在這個過程，希望幫台灣留才，希冀能與各台灣企業一起抓住這個機會，共同為台灣造車產業，並創造更多新商機以及新的就業機會。

鴻海軟體研發中心負責人葉光釗則指出，電動車已進入軟體定義汽車 (SDV) 時代，代表軟體研發將深度參與汽車的設計開發、產品驗證，乃至銷售服務整個過程，並成為創造產品差異化和客戶體驗創新的關鍵。

而近年鴻海在推動電動車發展的過程中也增加許多「軟硬整車研發」項目，例如化學電池、資訊軟體、車載系統、智慧座艙、車聯網等，也需要不斷擴大對人才需求，目標希望未來三年內，能徵到 1000 位軟體、韌體人才。

葉光釗補充說明，從鴻海造車的角度來說，鴻海當前目標就是全力打造電動車產業中，最需要軟硬整合的研發專案，因此需要非常多的靈活跨界、多元思考的軟體人才。