〈紐約匯市〉DXY周線收黑 日銀政策修正預期 激勵日元本周強升逾3%

美元指數周五 (13 日) 繼續徘徊在七個月低點，本周挫跌逾 1%。隨著投資人猜測日本央行 (日銀) 將在下周調整貨幣政策，日元持續擴大升幅，兌美元匯價本周大漲逾 3%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.05%，至 102.20，且盤中一度觸及 6 月 6 日以來最低。DXY 周線下跌 1.6%。

美國周四 (12 日) 公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 浮現通膨降溫跡象，強化了聯準會 (Fed) 放慢升息步調的預期，作為今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員的費城聯準銀總裁哈克 (Patrick Harker) 日前也認為，未來升息 1 碼會是合理的。

高盛策略師指出，日前公布的美國 12 月通膨數據，可能為 Fed 在 2 月 1 日會議結束後升息 1 碼下定論，但同時警告各國央行不應對通膨掉以輕心。

另外，周五公布的密西根大學調查顯示，美國消費者看好物價壓力在明年回落至 2021 年春季的水平。

日元勁揚逾 1%，至 127.86 日元兌 1 美元，再創逾七個月新高，且本周狂升逾 3%。讀賣新聞日前報導稱，日銀將於下周會議評估殖利率曲線控制 (YCC) 政策的副作用，消息激勵日元周四升 2.4%。

正當全球央行因應通膨快速上升，接連啟動緊縮周期之際，日銀始終獨排眾議，堅持繼續維持超寬鬆政策，然而，近來的通膨和薪資浮現上升跡象，令投資人相信日銀最快下周就會改變甚至取消 YCC，進而為日元升值鋪路。

巴克萊外匯分析師發布報告預期，隨著日銀進一步調整政策，日元升值幅度可望高達 2.7%。

日本 10 年期公債殖利率周五突破央行設立的新上限，加劇央行取消或修改 YCC 的壓力，日銀也在周五表示，下周二 (18 日) 公布利率決議之前，會在周一 (17 日) 進行額外購債行動。

歐元在本周連升四天後，周五盤中從九個月高點回落，下跌 0.17% 至 1.0834 美元，但周線仍升 1.8%。

德國和法國雙雙公布優於預期的經濟數據，為歐元區兩大經濟體擺脫經濟衰退帶來希望，但歐元未能因此獲得提振。

英鎊小漲 0.2% 至 1.2230 美元，收約一個月最高，本周升逾 1%。英國公布 11 月國內生產毛額 (GDP) 月增 0.1%，雖低於前值，但優於預期的月減 0.2%。

Fed 激進升息下，英鎊兌美元 2022 年全年暴跌 10.6%，但自從去年 9 月觸及歷史低點以來，英鎊兌美元月線已連三紅。

澳幣和紐幣走勢兩樣情，同樣作為商品貨幣，澳幣延續前兩日的升勢，小漲 0.1% 至 0.6973 美元，紐幣則震盪走低，小貶 0.1% 至 0.6383 美元。

加幣自逾一個月高點回落，貶 0.2% 至 1.3391 加幣兌 1 美元。

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