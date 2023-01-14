日元今年捲土重來 還有這些潛在利多

作為 2022 年全球表現最差的主要貨幣之一，日元正在上演捲土重來的戲碼，兌美元匯價周五 (13 日) 強升至七個月高點，除了受日本央行 (日銀) 可能在下周調整政策的預期支撐外，分析師也說明其他潛在驅動因素。

ING 全球市場主管 Chris Turner 指出，周四 (12 日) 公布的美國通膨數據符合預期，這又將匯市導回主要事件，也就是日銀政策可能有重大變化，以及美元兌日元存在大量下行空間。

繼周四 (12 日) 單日勁揚 2.4% 後，日元兌美元周五再升逾 1%，帶動本周升幅突破 3%。自去年 10 月貶破 150 大關以來，日元已反彈約 16%。

與此同時，ICE 美元指數 (DXY) 今年走勢不振，已較 10 月創下的 20 年高點回落 10.8%。Bannockburn Global Forex 市場策略師 Marc Chandler 並說，DXY 已回吐 2021 年 6 月觸底反彈以來將近一半的升幅。

美元兌日元貶勢從去年底延續到 2023 年 (圖：MarketWatch)

Chandler 表示，日元兌美元之所以領漲，是因為人們猜測日銀最快下周就會棄守超寬鬆貨幣政策。即使日銀總裁黑田東彥表示否認，日銀上月放寬 10 年期公債殖利率波動區間的舉動，仍被外界視為貨幣政策即將轉向的前奏。

其他潛在驅動因子

雖然日銀政策轉變前景是推動日元升值的主要驅動力，標準銀行 (Standard Bank)G10 策略主管 Steven Barrow 認為還有其他潛在利多。

他指出，中國經濟復甦應有助於提振亞洲的市場情緒，進而支撐日元，烏克蘭戰爭的發展也是一大驅動力，去年戰爭爆發推高能源進口成本，使日本遭受貿易條件 (Terms of trade) 衝擊，若衝突未進一步擴大，則有望為日元帶來支撐。

貿易條件是用來衡量一國出口相對於進口的獲利能力的指標，反映一國對外貿易狀況。

Barrow 說，貿易條件衝擊往往會導致貨幣走軟，這點不僅反映在日元上，其他能源進口大國貨幣也是如此，例如英國和歐元區，若能源價格延續近期跌勢，使貿易條件出現逆轉，日元應會升值。

標準銀行預估，日元兌美元今年有望升抵 120 日元兌 1 美元。

儘管如此，法國興業銀行 (Société Générale) 策略師 Kit Juckes 表示，雖然下周的日銀會議備受關注，但日銀也有可能毫無作為，對殖利率曲線控制政策的評估結果有可能會公布，也有可能不會。