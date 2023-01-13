費城Fed總裁哈克放鴿 支持未來小幅升息1碼

費城聯準銀行總裁、今年握有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的哈克（Patrick Harker）周四（12 日）表示隨著聯準會（Fed）接近此次升息周期的終點，支持下次 Fed 會議開始，每次都升息 1 碼（25 個基點）。哈克認為今年還需有幾次升息。

哈克指出，去年 Fed 一次升息 3 碼（75 個基點）的日子肯定已經過去。Fed 去年為應對高漲的通膨連續四次升息 3 碼，直至去年 12 月的會議上才把升息幅度縮減至 2 碼（50 個基點）。

當前美國聯邦基金利率的目標區間為 4.25%-4.5%，而從 12 月公布的點陣圖來看，官員們對於本次升息的終點利率預期中位數為 5.1%，並且預估該利率水準將保持到 2024 年。

哈克表示，他個人支持把利率提高 5% 以上，至於有多高會讓數據決定這點。他目前認為，利率不需要超過 5% 太多，可以先維持在這個水準一段時間，如此一來就不會對市場造成無法挽回的傷害。

哈克重申，Fed 官員希望將利率維持在較高水準。他說：「今年的某個時候，我預估政策利率將具足夠限制性，我們將把利率維持在該水準不變，讓貨幣政策發揮作用。」

哈克透露，自己屬於 Fed 官員中「謹慎的一方」，及更願意謹慎行事避免最就業造成不必要的傷害，認為在貨幣政策上不必過度行動。

哈克也表示，通膨可能需要幾年時間才會回落至 Fed 的 2% 目標，但只要通膨朝著正確方向前進，就代表 Fed 的行動有進展，因此央行應更加謹慎而非更加激進。

另外，哈克並不預料美國經濟會陷入衰退，但他預估美國經濟今年將僅成長約 1%，然後在 2024 年和 2025 年升至約 2% 的趨勢成長水準。就業市場方面，他預估今年美國失業率將升至 4.5% 左右，然後在未來兩年內降至 4%。

除了哈克之外，本周還有幾位 Fed 官員表示對下次會議上升息 1 碼持開放態度，包括舊金山聯準銀行總裁戴莉、波士頓聯準銀行總裁柯林斯，不過確切情況還須取決於數據表現。