〈房產〉私法人購屋受限 台灣南部商用不動產成熱門交易標的

政府出重拳打炒房，私法人購置住宅將受限，但台灣南部店面交易仍熱，實價登錄揭露，台南市中西區與東區雙雙出現億元級大型透店交易，而高雄亞洲新灣區前鎮區三多三路面積約 790.95 坪大型店面，去年 5 月以高達 12 億元總價成交。

依實價登錄最新揭露，台南位於中西區民族路二段一棟屋齡 6 年、占地 170.46 坪、建坪 134.07 坪的一層樓大型透天店面，2022 年 8 月以總價 2.8 億元成交，這筆交易登上台南 中西區 2022 年度最高價透天交易，如換算地價每坪約 164.3 萬元，為該區域近兩年來次高地價紀錄，據了解，此透店買家為台南某醫藥公司，北中南都有連鎖藥局門市。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，此一成交的透天店就位於站前商圈，周邊店家林立、人流車流多商機濃厚，是台南精華市區中的蛋黃地段，該店面屋齡新、面寬大、空間坪數廣闊。

而此一成交的台南透天店面原屋主為台南在地中小型建商，原本規劃整合周邊土地做建案開發，不過評估因為整合不易，加上政府在去年初祭出限貸政策，私法人購地貸款限縮為五成等因素，因此選擇釋出轉手換現金，也更利於資產運用，推估新買家應是看準區段商機與時機，選擇入手自用展店或做出租規劃。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年受疫情影響商機，不僅店面業者受影響，也讓不少包租公選擇階段性獲利了結，不過也吸引自用族伺機卡位優質商圈，尤其疫情趨緩、國門解封，看好商機逐漸復甦，也促使投資人陸續進駐精華地段布局。

而觀察台南這兩筆透天店面交易買家都為私法人，雖然平均地權條例已於今年 1 月 10 日三讀通過，將針對私法人購屋採許可制，不過純商用店面、商辦、廠房等並非管制類型，因此反而可能成為今年私法人熱門的置產標的。