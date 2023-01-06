〈房產〉台中預售屋每坪均價站上4字頭 1字頭親民區已全部匿蹤

2022 年全台房市因為土地成本墊高、工料雙漲等因素，造成房價大漲後，六都房市交易最熱的台中市，預售案已無 1 字頭個案，地產業者根據實價登錄預售交易資料，統計台中 2022 下半年的預售屋成交均價，全市整體平均單價達 40.8 萬元，較去年上半年上漲了 6.2%，在 21 個交易熱區當中，單價平均都已登上 20 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年預售屋受土地價格走揚、原物料成本上漲、勞工薪資成長等因素影響，價碼居高不下，加上台中又有中科擴建、重劃區開發等利多加持，支撐房價漲勢，使預售均價揮別 3 字頭，站上 4 字頭大關。

張旭嵐進一步分析，雖然預售屋的價格續漲，不過去年下半年，攸關預售屋轉手性的《平均地權條例》修法議題逐漸發酵，預售屋買氣也出現波動，因此台中 2022 年下半年的預售屋均價，雖較上半年上漲了 6.2%，但對照去年上半年比 2021 年下半年勁揚 22.9%，漲幅已明顯收斂，預估政策通過實施後，預售屋價格不排除將更趨平穩。

進一步觀察台中各區去年下半年的預售屋漲跌狀況，以梧棲、豐原上漲最多，前者較上半年上漲 28.7%，每坪均價已直逼 3 字頭；後者也憑藉 22% 的漲幅，領先太平、大里等地，成為原台中縣區域率先攻上 4 字頭的區域。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，梧棲因房價基期較低，漲幅相對鮮明，且去年下半年當地的預售屋交易，約 7 成集中在平均 3 字頭的高價案「聯悦馨」身上，因此大幅拉抬區域整體均價，以將近 3 成的漲幅，成為台中去年下半年的預售屋上漲冠軍。

豐原房價也同樣受到高價案拉抬，台灣房屋豐原中正特許加盟店店東王泓棨指出，豐原的剛需紮實，但過去少有新案供給，所以一旦精華地段浮現推案，通常會有不錯的銷路及價格；正好去年下半年，豐原鬧區就有新案「大宅豐鼎」公開銷售，該案價碼高達 4、5 字頭，改變了消費者對豐原的房價認知，使豐原的預售均價突破 42 萬元。

台中的烏日、南屯與龍井，去年下半年預售價格不漲反跌，其中又以龍井較上半年下跌 21.4% 最可觀。陳定中指出，預售屋行情易受新案的分布區段、指標個案的銷況左右，若該段時間的預售屋交易，大量集中在高價區段新案，就會拉高整體均價；當高價案進入銷售尾聲，交易占比大不如前時，均價便有可能明顯下修，龍井就是最佳寫照。

2022 上半年，龍井因交易以鄰近西屯的「國聚之璟」為大宗，使預售均價衝高到 3 字頭，然而到了下半年，預售屋交易少了該高價案支撐，均價就回落 2 字頭，使漲跌幅度宛如股市般劇烈，因此建議民眾查詢行政區的預售屋行情時，應多留意物件的分布區段及個案的佔比集中度，才能正確判讀真實的房市動向。