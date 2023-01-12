〈房產〉北台灣去年推案爆大量 桃園、中壢及三重位居前三名

平均地權條例修正案 10 日在立法院三讀通過，祭出重拳遏止炒房，地產業者認為，對預售案短期市場可能會出現一波預售換約潮賣壓，並以推案量大的重劃區及漲幅已高的區域形成賣壓，而市調機構統計，2022 年北台灣新建案推案量前十大行政區，依序為桃園、中壢、三重、新莊、竹北、北投、龜山、土城、蘆竹、淡水。

統計顯示，2022 年北台灣新建案推案量前十大行政區，總推案量達 5922.3 億元，占北台灣新案逾 48%。

新入榜區如北投、龜山、土城、蘆竹，共同點是都有新興重劃區加入推案行列。至於 2021 年推案量還名列前十的新店、板橋、林口、大園，因重劃區推案節奏放緩，2022 年推案量落在 210 至 257 億元間，已排在榜外。

住展企研室經理成采錡表示，雖說預售屋限制換約轉售待內政部完成子法擬定，行政院核定才會實施，但《平均地權條例》修正案的討論及三讀，已輪番打擊消費者購買預售屋的意願；當市場買氣持續低迷，近年新增供給量龐大的區域，恐成為海嘯第一排。

2022 年推案規模最大的四區（桃園、中壢、三重、新莊），推案量全超過 700 億元，部分案量仍集中重劃區，如桃園中路及小檜溪、中壢青埔等。截至今年 1 月初，四區中以新莊的平均銷售率約 48% 為最高。

統計顯示，去年銷售表現最穩定是竹北。全年達 41 個建案進場，總推案量約 623.9 億元，雖較 2021 年增加約 27%，全區平均銷售率仍過半，為十大推案熱區中銷售率最高者。

不同於竹北房市熱絡已久，真正的銷售黑馬是北市唯一入榜的行政區北投，北投去年在北士科百萬開價案齊發下，總推案量達 607.7 億元的高檔；儘管產品總價門檻普遍不低，全區銷售率仍已近 50%，高於北市平均。

除北投以北士科闖進前十大推案區，龜山、土城、蘆竹也因為有建商積極布局新興重劃區，全年推案量再上一層樓。如線上銷售中建案眾多的龜山，去年除 A7 重劃區持續有指標案進場，半嶺重劃區也迎來首宗大樓案，全年推案量達 550.9 億元。土城有暫緩、運校重劃區持續推出新案，年度推案量來到 461.2 億元。蘆竹去年則是超過半數的新推案都位在 A10 重劃區，再加上南崁地區指標案挹注，區域推案量達 327 億元。

成采錡表示，有別於去年新案開價屢創新高，自打炒房修法重登報紙頭版後，前十大推案區中，已知有三區（三重、桃園、龜山）出現指標新案期待成交單價低於其他線上個案的情形。再以目前統計數據來看，預售屋限制換約轉售上路後，推案量持續位處高檔的淡水，因近二年新建案平均銷售率均未達五成，且區內成屋選擇眾多，預估淡海新市鎮的預售屋建案，將較快面臨價格下修壓力。