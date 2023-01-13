〈房產〉內政部：預售屋換約限制不溯及既往 絕非打假球

針對地產業界關注的「平均地權條例修法」增訂預售屋換約限制規定，內政部今 (13) 日特別說明，預售屋換約限制不溯及既往，是依據法律規定及法理辦理，絕不是打假球，修法也不會打折。

內政部表示，依據立法院三讀通過的「平均地權條例」第 47 條之 4 規定「預售屋或新建成屋買賣契約之『買受人』，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人。」所以在該條規定施行後，簽訂預售屋買賣契約的買受人，均將受到限制換約轉售規定的管制，可有效阻斷投資客未來再利用先簽約後換約的手法進行預售屋炒作。

內政部指出，至於規定施行前已簽訂買賣契約的「買受人」，因在簽約當時尚未定有限制換約轉售規定，且禁止換約對買受人確為重大限制規定，不宜單純僅以行為管制視之。所以基於「法律不溯及既往」及「信賴保護」原則，以及保障財產權法理，「平均地權條例」修法施行前的契約可再為轉售。但在規定施行後，如因換約轉售而取得預售屋契約的第三人 (即新的「買受人」)，仍必須適用不得讓與或轉售的規定。

內政部補充，未來修法上路後，在市場交易時欲接手購買預售屋契約的第三人，勢必將考慮到後續會受到限制換約轉售規定的管制，投資客將卻步不再進場接手，所以不致有續為炒作的疑慮，而是由有真正自住需求的民眾依合理價格接手。但在目前換約轉售限制及預售屋交易轉弱的市況下，提醒民眾如有購買意願時應審慎評估，並為自己爭取更大合理的議價空間。

內政部並表示，對於這次修法增訂的預售屋換約限制規定，後續將儘速邀集相關機關及公會進行子法研討，其後再報請行政院核定公告施行日期。

另外，對於各界關切這次修法通過的私法人購屋許可制規定，內政部指出，將於近期會同相關部會與中小型建商業者，進行座談並聽取意見，後續在子法擬訂時也會邀集相關公會進行討論，並且會以子法預告方式，對外徵求各界建議。

平均地權條例修法已於今年 1 月 10 日經立法院三讀通過，將針對私法人購屋採許可制並增訂預售屋換約限制規定，地產業界人士預估，「平均地權條例修法」預計在今年 5 月 1 日 - 7 月 1 日間正式施行。