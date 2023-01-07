〈房產〉新店「美河市」成房市熱門關注社區榜首 北市這兩大國宅上榜

房仲業者統計本身網路物件點閱資料，盤點去年在官網網路熱搜社區，前十名台北市及新北市熱門點閱有 9 件，並以新店區「美河市」居首，南港及大安國宅也上榜，在雙北之外唯一上榜的則是台中西屯的「鄉林皇居」社區。

信義房屋 (9940-TW)2022 年信義房屋官網「熱搜」社區出爐，全年被點擊、搜尋次數最多的一般住宅社區，以雙北市戶數較多，且較為知名的社區為主，包括新店區美河市、板橋區新巨蛋、淡水區海洋都心 No1、新店區玉上園、大安區成功國宅等，都榜上有名，雙北以外則有台中市西屯區鄉林皇居、桃園平鎮的遠雄龍岡 No1 等入榜。

信義房屋分析，交易量大的社區，相對購屋需求量也比較大，搜尋量自然較高，一部分社區兼具知名度，也會吸引網友點擊。

統計顯示，一般住宅去年熱搜前十名的社區依序為美河市、新巨蛋、海洋都心 No1、玉上園、成功國宅、碧波白、鄉林皇居、水蓮山莊、南港國宅、宏國大鎮；雙北以外，遠雄龍岡 No1 也是熱搜排行前段班的社區。

同時，此次入榜前 10 名的社區中有 2 個社區是「國宅」，包括「大安國宅」以及「南港國宅」。地產業者指出，國宅因建設時間較早，多位於條件優異的地段，周遭生活機能完備，交通建設發達，價格也比周遭物件更親民，是民眾入住市中心的首選。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前五名的社區，都是量體大、交易量也不少的大社區，而這類大型社區通常因為在售戶數相對多，購屋需求量也大，搜尋量自然會比較高，不過，這並不代表「賣壓大」，因為這些社區都屬於發展頗為成熟的社區，主要是戶數多所致；此外，排行榜中也不乏一些各地比較知名的社區，被網友或消費者搜尋的機會也會比較高。