〈房產〉12月住展風向球重回綠燈 預售及新成屋指標分數上升

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022 年 12 月分數為 46.8 分，分數較 11 月的 41.5 分增加 5.3 分，對應燈號重回綠燈；與 2021 年同期的 49 分相比，分數減少。住展指出，12 月指標中預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數分數上揚。

但值得注意的是，住展指出，不同於新案能因應市況即時調整開價及產品規劃，已銷售一段時間的建案，其代銷業者除要對業主交代，還需顧及已購客的感受，在兩大包袱的牽制下，較難在價格上讓步，使銷況陷入瓶頸。

住展企研室經理成采錡表示，市場買氣低迷下，新北、桃園重劃區相繼出現指標新案開價「以退為進」，銷售前期主推價位相對平實的戶別，吸引想撿便宜的消費者上門，取得優於區域平均的人氣與買氣；此舉將影響當地成交行情，進一步衝擊周邊建案銷況，使高價建案進退兩難。

住展指出，選後新案出籠，2022 年 12 月預售屋推案量近 1300 億元，較上月大增逾 400 億元，月增超過 4 成。大台北預售屋單一案量逾 20 億元以上的指標案有台北市大同「首岳」、士林「築觀」和「碩樺 Artist」、北投「宏普陽明」；新北市新店「名毅吾山 - 靚山區」、鶯歌「宏國青田」、三重「都廳大院」、林口「森聯上上謙 - 森越」、土城「紅布朗花園」等。

而桃竹地區預售屋單一案量逾 20 億元以上的指標案，則有桃園市中壢「A20 綻」、龜山「合展家禾」、大溪「合雄豐韻」、蘆竹「築心匯」；新竹市 - 北區「浩瀚森 PARK」等案。

同時，新成屋供給也有增加，12 月完工釋出的新成屋戶數約 150 戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案有台北市大安「首泰信義」及新北市 - 新莊「明水一二」。

由於市場買氣集中特定個案，北台灣待售建案持續增加，2022 年 12 月達 1095 個，較上月增加 3.2%。議價率則微幅上升，12 月平均議價率約 10.53%，較上月增加 0.38 個百分點。成采錡表示，儘管議價率變動幅度不大，業者仍需嚴陣以待，因當前市場的買氣水準，不足以消化如此龐大的供給量。