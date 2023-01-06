〈房產〉北台灣前10大代銷業者去年接案突破6000億元 海悅排第一

市調機構統計，2022 年北台灣十大代銷依序為海悅 (2348-TW)、甲山林、新聯陽、新高創、新理想、創意家、信義 (9940-TW)、璞園、圓石灘及甲桂林。這些代銷業者總接案量達 6004.1 億元，占北台灣總推案量約 50%。

住展企研室經理成采錡指出，與前年相較，2022 年十大代銷排行僅圓石灘為新進榜，其餘都是常勝軍，且前三名代銷接案量合計達 3495 億元，遠超過第四至十名的總接案量，顯示國內代銷業者強者恆強，小型代銷商越來越難闖進十大排行。

2022 年十大代銷之首依舊是海悅，連續 14 年 蟬聯冠軍；雖總接案量 1304.2 億元，較 2021 年減少約 300 億元，海悅旗下仍有土城「大同莊園 Ⅲ」、龜山「興富發鉑悅」等數十個指標案進場銷售，成功守住冠軍寶座。

排名第二的甲山林因手握三重「都廳大院」、寶山「宏道新竹帝寶」等大量體建案，年度總接案量達 1194.5 億元，較 2021 年增加 695.2 億元，順利重返千億俱樂部。新聯陽則專注經營雙北市場，這次以 996.3 億元的接案量，拿下季軍頭銜，旗下指標案包括中正「新光人壽總統傑仕堡」、土城「馥華之丘 - 光茵」等。

新高創自去年接案重心轉移至桃竹各大重劃區後，總接案 量來到 448 億元，較前年成長 154.7 億元，排名一口氣從第十跳升至第四；竹北指標案如「寶佳奇磊」、「合新詠遇」，都是由新高創銷售。

新理想、創意家年度接案量皆落在 418 億元，並列第五名。新理想持續以桃園為接案重點區，接案量較前年增加 100 多億元，指標建案如桃園「璟都劍橋」、「大觀雲匯」。創意家在北北桃都有建案銷售中，接案量也較前年成長約百億元，指標案有大同「首岳」、新莊「全坤峰碩」。