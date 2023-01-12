歐元挑戰1.1美元關卡 今晚美國CPI數據是關鍵

過去一個月來，歐元兌美元始終難以突破去年 5 月高點附近的阻力位，隨著美國通膨數據即將出爐，多方希望上月數據能為歐元提供足夠火力，助其重新站上 1.1 美元關卡。

隨著交易員減少對聯準會 (Fed) 的升息押注，歐元兌美元自去年 11 月創下 0.9536 美元的 20 年新低以來，已反彈近 14%。儘管如此，歐元至今仍未突破去年 5 月水準，即 1.0787 美元。

加拿大帝國銀行表示，歐美利差收窄，顯示若周四的美國消費者物價指數 (CPI) 出現比預期更溫和的跡象，歐元將測試去年 5 月高點。

CIBC 的 G10 策略主管 Jeremy Stretch 說，一旦突破 5 月高點，歐元接下來將測試 4 月 25 日高點的 1.0851 美元，再上去面對的是 1.0936 美元的強勁阻力位。

儘管如此，法國東方匯理銀行 (Credit Agricole CIB) 的 G10 外匯研究和策略主管 Valentin Marinov 表示：「基於我們認為歐元的公允價值為 1.05 美元，現在歐元看起來已經很貴，在基本面前景沒有發生重大轉變的情況下，我對歐元兌美元能否延續近期升勢感到懷疑。」

美國 12 月 CPI 備受矚目

根據道瓊公司 (Dow Jones) 數據，因汽油和能源價格大幅下滑，經濟學家預期美國 12 月 CPI 將月減 0.1%，低於 11 月的月增 0.1%，年增率估為 6.5%，較 11 月的 7.1% 緩和，但仍處在較高水平。

談到 CPI 趨緩的預測，KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 認為這會是一項好消息，有助於刺激 Q4 的消費者支出，但還是不太夠。

排除食品和能源成本後，12 月核心 CPI 估月增 0.3%，略高於 11 月的 0.2%，年增率估 5.7%，低於 11 月的 6%。

根據聯邦基金期貨市場，交易員持續押注 Fed 在 2 月 1 日會議結束後升息 1 碼，雖然部分經濟學家仍預估升息 2 碼，但升息 2 碼的機率僅 20%。