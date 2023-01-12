比特幣連漲9日突破1.8萬美元 寫疫情以來最長連漲天數紀錄

在幣圈多數時間依然烏雲密布的情況下，比特幣少見地連續 9 天上漲，自去年 12 月中旬以來，首度站回到 18000 美元上方。

自 2020 年以來，比特幣就未再見到這麼長的連續上漲天數，本月累計漲幅已超過 10%。第二大市值加密貨幣以太幣，也順利漲破 1400 美元，今年以來已上漲 17%。

進入 2023 年之後，市場對於通膨的擔憂降溫，並預計聯準會放慢升息腳步，讓比特幣在內的各類資產同步走高。這與去年的走勢形成鮮明對比，由於 FTX 交易所倒閉等眾多利空衝擊，比特幣去年下跌逾 60%。

1 月 11 日，FTX 表示已收回 50 億美元的現金和加密貨幣，可能會出售這些現金和加密貨幣以償還債權人，一些人認為，如果 FTX 客戶得到償還，將幫助比特幣價格走高。

Tallbacken Capital Advisors 創辦人 Michael Purves 認為，風險資產近期一直上漲，原因可能在於，雖然利率還在緩慢提升，但當前已經離終端利率愈來愈近，而先前倉位情況偏於看跌，目前情況正在改變，意味著價格走勢進一步看漲。

然而，一些人警告投資者應對價格保持謹慎，因為比特幣價格上漲，是美國消費者價格指數 (CPI) 數據發布之前的典型情況。