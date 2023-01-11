歐美利差可望縮減 貨幣專家看好歐元今年走勢

新的一年伊始，經濟數據和貨幣政策不斷變化，未來充滿不確定性，但分析師對歐元前景卻抱持樂觀態度。

歐元在 2022 年下半年跌破與美元的平價後，近幾個月有所反彈。周三 (11 日) 上午在略高於 1.07 美元的窄幅區間內徘徊。

去年歐元疲軟源自 Fed 積極收緊貨幣政策，而歐洲央行 (ECB) 在升息以遏制失控的通膨方面動作慢了一步。

然而，幾位分析師本周強調，即將公布的數據趨勢顯示，歐盟需要繼續保持強硬態度，而美國升息可能會降溫。利差的縮小將有利歐元。

此外，歐洲北部大部分地區經歷異常溫和的冬季，高昂的能源價格構成的威脅也已消退。

渣打銀行全球 G-10 外匯研究主管英格蘭德 (Steve Englander) 在報告中表示：「歐元仍在 12 月下旬的區間內震盪，但 2023 年初以來的數據表明歐元應該走強。」「歐元區核心通膨和經濟利多均繼續走強，使 ECB 更容易保持鷹派基調。在 2022 年年中對歐元不利的能源問題也開始消退。」

歐盟統計局上周公布的初步數據顯示，歐元區年度總體通膨率從 11 月的 10.1% 下滑至 12 月的 9.2%，但剔除波動較大的能源、食品、酒類和菸草價格的核心通膨漲幅超過預期，創下 5.2% 的歷史新高。

最近幾周，ECB 和 Fed 都繼續保持強硬基調，專注於將通膨率拉回目標水平。ECB 成員霍爾茲曼 (Robert Holzmann) 周三在一場會議中表示，「政策利率將不得不進一步大幅上升，以達到足夠限制性水平，以確保通膨及時回到 2% 的中期目標。」

然而，英格蘭德指出，美國的數據比歐洲「中等偏弱」，代表利率上行壓力較小。

他強調，最新發布的歐盟平均時薪 (AHE) 趨勢比聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 12 月中旬的數據「溫和得多」；11 月的 6 個月年化獲利成長率為上揚 5.3%。但 12 月的增幅降至 4.4%。12 月的非製造業 ISM 更是 2010 年以來的最低水平。

Fed 主席鮑爾一再強調工資在降低核心服務通膨方面的重要性，並指出工資成長是 Fed 降低通膨任務的一個風險因素。

英格蘭德說：「如果勞動生產率成長趨勢自疫情前至今都沒有改變，這將使 AHE 成長與 3-3.5% 的基礎通膨保持一致。」「雖未達 2% 的目標水平，但與 3-3.5% 通膨率一致的工資成長，並不是嚴重的通膨問題，尤其是如果工資趨勢繼續走低的話。」

降低核心服務通膨將使 Fed 有空間在今年將其激進的升息周期減半，甚至可能開始反轉。