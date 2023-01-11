〈美股早盤〉市場靜待通膨報告出爐 主要指數開高

美股主要指數周三（11 日）開高，市場聚焦將在周四（12 日）公布的美國去年 12 月消費者物價指數（CPI）報告。外界認為該份報告可能顯示通膨增速進一步減緩，有望支持聯準會（Fed）放慢升息步伐。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數跌逾 0.3%。

美國聯邦航空總署（FAA）周三出現系統故障，導致全美所有飛機航班停飛。根據航班追蹤網站 FlightAware 數據，截至美東時間周三清晨 6 點半，全美已有超過 760 架飛機航班延誤、91 架飛機航班被取消。據目前最新消息，美國紐瓦克和亞特蘭大機場恢復航班起降，預估其他機場將於美東時間早上 9 點（台灣時間晚上 10 點）恢復航班運作。

消息傳出後美國航空公司股價齊跌，不過在航班陸續恢復運作後，航空股跌幅收窄。美股開盤後，聯合航空 (UAL-US) 上漲 0.7%、美國航空 (AAL-US) 下跌 0.07%、西南航空 (LUV-US) 下跌 0.14%、達美航空 (DAL-US) 上漲 1.01%。

Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）昨（11 日）表示，Fed 在遏止通膨方面還有更多工作要做，並指出有必要進一步升息，而且應把利率維持在限制性水準一段時間以穩定物價。

與此同時，Fed 主席鮑爾昨在演講中並未談到貨幣政策或美國經濟前景相關內容，僅針對央行的政治獨立性發表看法。他表示，恢復物價穩定可能需要採取短期內不受歡迎的措施，因為 Fed 在提高利率減緩經濟成長。

外界認為，美國經濟降溫的跡象可能支撐 Fed 放緩升息步伐，雖然一些央行官員認為目前宣布戰勝通膨仍為時過早。

能源方面，華爾街投行高盛表示，全球石油需求的強勁成長將推動國際油價在今年升破每桶 100 美元，而布蘭特原油在今年第四季可能會升至每桶 105 美元。另外高盛還說，今年石油需求強勁成長的預期可能會推動石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在今年下半年放棄其在去年 10 月宣布的減產措施。

截稿前，今年 3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.12%，至每桶 81.80 美元；今年 2 月到期的西德州原油期貨上漲 2.33%，至每桶 76.87 美元。

截至台北時間周三（11 日）22 時許：

焦點個股：

CarMax(KMX-US) 早盤上漲 0.31%，至每股 67.60 美元

二手車銷售商 CarMax 盤前股價下跌近 5%，此前摩根大通將該股評等下調至「減持」（underweight）。該行表示投資人尚未完全消化圍繞在該公司的風險，復甦看起來「為時過早」。CarMax 去年股價下跌 53%，但自去年 12 月公布令人失望的業績也來上漲 18%。

Salesforce(CRM-US) 早盤下跌 1.38%，至每股 145.56 美元

軟體巨擘 Salesforce 盤前股價下跌約 3%，此前華爾街投行 Bernstein 將該公司股票評等從「與大盤持平」（market perform）下調至「減持」。該行表示，Salesforce 正陷入「成長煉獄」，可能難以爬出。Salesforce 在一周前宣布裁員計畫，Bernstein 表示該公司股價可能會再跌 20%。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 3.75%，至每股 41.61 美元

在美銀下調加密貨幣交易所 Coinbase 股票評等後，該股盤前下跌約 3%。美銀表示，有鑑於目前加密貨幣前景黯淡，投資人對 Coinbase 的普遍預期太高。Coinbase 昨宣布去年以來的第三輪裁員，將砍掉 950 人，占總員工人數 20%。由於宏觀經濟與 FTX 等交易所醜聞拖累加密貨幣市場，Coinbase 股價在去年下跌 86%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 表示，在歐洲和美國經濟衰退風險緩解後，經濟前景不再那麼黯淡，再加上中國經濟重新開放，替投資人的風險胃納提供強而有力的支撐。另外 Fed 主席鮑爾昨日演講並未給出未來貨幣政策或經濟前景相關線索，這也有助保持股是看多的立場，大多數交易員都在等明天公布的美國通膨數據，以尋找更多線索。

Yardeni Research 總裁兼創始人 Ed Yardeni 認為目前股市已回到牛市，但並非直線上升而是波動向上，而市場的反應傳達出經濟正在改善的訊息。