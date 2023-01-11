盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.27%報150.5元，成交582張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.27%，11日09:06報150.5元，成交582張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲4.36%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.52%。台灣加權指數上漲4.07%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+449 張
- 外資買賣超：+308 張
- 投信買賣超：+155 張
- 自營商買賣超：-14 張
- 融資增減：-294 張
- 融券增減：+1 張
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投組標的成分
40%
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