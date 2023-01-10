盤中速報 - 立敦(6175)急跌-2.44%報34.05元，成交1,098張

立敦(6175-TW)近5分K跌速2.44%，10日13:30報34.05元，成交1,098張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

立敦(6175-TW)近5日股價上漲0.92%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.71%。櫃買指數上漲4.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+215 張
  • 外資買賣超：+197 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：-173 張
  • 融券增減：+21 張

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