盤中速報 - 立敦(6175)急跌-2.44%報34.05元，成交1,098張

立敦(6175-TW)近5分K跌速2.44%，10日13:30報34.05元，成交1,098張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
立敦(6175-TW)近5日股價上漲0.92%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.71%。櫃買指數上漲4.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+215 張
- 外資買賣超：+197 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+18 張
- 融資增減：-173 張
- 融券增減：+21 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.59%
$13,259
原投組報酬率
+26.78%
$12,678
投組標的成分
40%
6533
20%
3454
20%
2230
10%
3293
10%