盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.2%報155.0元，成交961張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.2%，10日09:12報155.0元，成交961張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲9.86%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.19%。台灣加權指數上漲4.35%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,471 張
  • 外資買賣超：+506 張
  • 投信買賣超：+740 張
  • 自營商買賣超：+225 張
  • 融資增減：-440 張
  • 融券增減：+37 張

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