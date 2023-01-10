盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.2%報155.0元，成交961張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.2%，10日09:12報155.0元，成交961張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲9.86%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.19%。台灣加權指數上漲4.35%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,471 張
- 外資買賣超：+506 張
- 投信買賣超：+740 張
- 自營商買賣超：+225 張
- 融資增減：-440 張
- 融券增減：+37 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.61%
$11,661
原投組報酬率
+9.43%
$10,943
投組標的成分
40%
6533
20%
3454
20%
2230
10%
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10%