盤中速報 - 偉詮電(2436)急拉2.12%報45.85元，成交1,490張

偉詮電(2436-TW)近5分K漲速2.12%，11日12:04報45.85元，成交1,490張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲4.4%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.16%。台灣加權指數上漲4.07%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,073 張
  • 外資買賣超：+1,048 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：-129 張
  • 融券增減：-12 張

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