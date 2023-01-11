盤中速報 - 偉詮電(2436)急拉2.12%報45.85元，成交1,490張

偉詮電(2436-TW)近5分K漲速2.12%，11日12:04報45.85元，成交1,490張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲4.4%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.16%。台灣加權指數上漲4.07%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,073 張
- 外資買賣超：+1,048 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：-129 張
- 融券增減：-12 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.38%
$12,938
原投組報酬率
+20.81%
$12,081
投組標的成分
40%
4961
20%
4763
20%
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