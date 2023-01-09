盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.27%報157.5元，成交2,810張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.27%，09日12:49報157.5元，成交2,810張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲5.63%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.6%。台灣加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,103 張
- 外資買賣超：+185 張
- 投信買賣超：+876 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：-382 張
- 融券增減：+27 張
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