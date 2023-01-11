世界銀行大幅下調今年全球經濟成長預測 警告衰退風險

世界銀行（World Bank）周二（10 日）將許多國家今年經濟成長預期下調至衰退邊緣水準，原因是央行升息的影響加劇、俄烏戰爭仍在持續，以及全球主要經濟引擎熄火。

世銀表示，今年全球國內生產毛額（GDP）可能成長 1.7%，約為去年 6 月預測增速的一半。在經歷 2009 年金融危機和 2020 年新冠疫情帶來的經濟萎縮後，今年將是過去 30 年來表現第三差的年份。

與此同時，世銀還下調 2024 年的全球經濟成長預期。該行認為，持續的通膨和更高的利率是主要原因，另外俄烏衝突以及投資下滑也在拖累全球經濟成長。

世銀還指出新興市場和開發中經濟體的前景尤為黯淡，因為這些國家正在努力應對沉重的債務負擔、疲軟的貨幣與收入成長，還有企業投資放緩。世銀預估，未來兩年內這些國家的企業投資成長率僅為 3.5%，不到去過 20 年來的一半。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）在該行半年度《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報告的前言中寫道：「發展面臨的危機正在加劇，全球繁榮面臨的挫折可能會持續下去。到明年年底，新興市場和開發中經濟體 GDP 將比新冠疫情前的預期水準低約 6%，而歐美和亞洲主要經濟體明顯疲弱，將帶給其他經濟體溢出效應。」

馬爾帕斯還表示：「當前已開發經濟體正在加劇貧窮國家面臨的各種不利因素，雖然通膨正在放緩，但有跡象表明通膨壓力變得更加持久，央行不得不比預期更快升息。」

世銀表示，經濟成長緩慢、金融環境收緊和沉重債務等一系列因素可能會削弱投資並引發企業違約，需要採取緊急的全球行動來減輕全球經濟衰退和債務困境的風險。

世銀呼籲「大幅增加」對開發中經濟體的投資，包括來自國際社會的新融資和重新利用現有支出，例如提高當地農業效率和提供燃料補貼。

馬爾帕斯表示，現在是進行重大改革的好機會，以加強法治、改善前景、建立更大的經濟、擁有更強大的民間企業，替人們提供更好的機會。

美國、日本去年經濟增速調降 歐元區調升

按地區來看，世銀預估，2022 年美國全年 GDP 增速為 1.9%，和半年前的預測相比下滑 0.6 個百分點，2023 和 2024 年的 GDP 增速預期分別調降 1.9 個百分點和 0.4 個百分點至 0.5%、2.7%。

而 2022 年歐元區 GDP 增速和半年前的預期相比，調升 0.8 個百分點至 3.3%，預估今、明兩年歐元區經濟增速分別為 0% 和 1.6%，比半年前預測分別下調 1.9 個百分點和 0.3 個百分點。

日本 2022 年全年 GDP 增速和半年前的預期相比，調降 0.5 個百分點至 1.2%，世銀預估明年日本經濟增速將下滑至 1%，較半年前的預期低 0.3 個百分點，不過世銀目前對日本 2024 年經濟預期調升 0.1 個百分點至 0.7%。

整體來看，世銀預估 2022 年全年已開發經濟體經濟增速達到 2.9%，和半年前的預期相比一致；另外預估今、明兩年的經濟增速分別為 1.7% 和 2.7%，分別比半年前的預期調降 1.3 和 0.3 個百分點。

其他地區方面，所有新興和開發中國家的今、明兩年的經濟成長都被調降。緊縮的貨幣政策、全球金融環境正在加劇這些地區經濟放緩步伐，尤其是拉丁美洲和加勒比地區、南亞和撒哈拉以南非洲地區。