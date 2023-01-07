美國12月ISM非製造業指數跌破榮枯線 創2020年5月以來新低

美國周五（6 日）公布數據顯示，去年 12 月 ISM 非製造業指數暴跌至 49.6，陷入萎縮區間，創 2020 年 5 月以來新低，遠低於市場預期的 55 與去年 11 月的 56.5，為新冠疫情爆發初期以來最大單月降幅。其中商業活動生產指數、新訂單指數的降幅創 2020 年 4 月以來最大。
12 月美國 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 54.7，前值 64.7
- 新訂單指數報 45.2，前值 56.0
- 僱傭指數報 49.8，前值 51.5
- 供應商交貨指數報 48.5，前值 53.8
- 存貨指數報 45.1，前值 47.9
- 原物料價格指數報 67.6，前值 70.0
- 未完成訂單指數報 51.5，前值 51.8
- 新出口訂單指數報 47.7，前值 38.4
- 原物料進口指數報 52.7，前值 59.5
- 庫存景氣指數報 55.9，前值 44.2
觀察指數細項，去年 12 月的商業活動生產指數從 11 月的 64.7 暴跌 10 點至 54.7，寫下 2020 年 4 月以來最大單月跌幅。
去年 12 月新訂單指數則從 11 月的 56 暴跌 10.8 點至 45.2，落入衰退區間，也寫下 2020 年 4 月以來最大跌幅。該指數放緩表明，在美國通膨炙熱和借貸成本攀升的背景下，民眾開始縮減開支，未來幾個月的活動可能會放緩。
勞動市場方面，去年 12 月就業指數再次回到萎縮區間，從 11 月的 51.5 下滑至 49.8，此為該指數在過去 3 個月內第二次萎縮，表明一些產業的就業人數正在下滑。
而原物料價格指數下滑 2.4 點至 67.6，為連續第二個月下降，雖然這已是接近兩年新低，但仍高於長期平均水準。去年美國 12 月 ISM 製造業指數中的價格指數已經連 9 個月下滑，陷入萎縮區間，表明供應鏈壓力減輕，商品通膨正在放緩。
另外，供應商交貨指數從去年 11 月的 53.8 下跌 5.3 點至 48.5，陷入萎縮區間，寫下 7 年來新低，意味著交貨時間加快，也表明需求回落和物流改善。
最後，庫存景氣指數從去年 11 月的 44.2 飆升近 12 點至 55.9，創 2020 年 6 月以來新高，表明企業認為庫存過高。
有分析指出，去年 12 月 ISM 非製造業指數表現不佳可能是受到寒冬影響，讓假期旅行陷入混亂並導致大規模停電。不過如果 ISM 數據展現的情況持續下去，可能會表明經濟缺乏前進動力，加劇大眾對需求前景的擔憂。
值得注意的是，ISM 非製造業指數與日前全球標普公布的 12 月服務業採購經理人指數（PMI）趨勢一致。歷史來看，ISM 非製造業指數陷入萎縮通常伴隨著經濟衰退，不過也有分析指出，當 ISM 服務業和製造業新訂單數值都低於 50 榮枯線時，美國聯準會（Fed）的貨幣政策通常會變得比更寬鬆。