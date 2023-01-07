美國12月ISM非製造業指數跌破榮枯線 創2020年5月以來新低

美國周五（6 日）公布數據顯示，去年 12 月 ISM 非製造業指數暴跌至 49.6，陷入萎縮區間，創 2020 年 5 月以來新低，遠低於市場預期的 55 與去年 11 月的 56.5，為新冠疫情爆發初期以來最大單月降幅。其中商業活動生產指數、新訂單指數的降幅創 2020 年 4 月以來最大。

(圖片：ZeroHedge)

12 月美國 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 54.7，前值 64.7

新訂單指數報 45.2，前值 56.0

僱傭指數報 49.8，前值 51.5

供應商交貨指數報 48.5，前值 53.8

存貨指數報 45.1，前值 47.9

原物料價格指數報 67.6，前值 70.0

未完成訂單指數報 51.5，前值 51.8

新出口訂單指數報 47.7，前值 38.4

原物料進口指數報 52.7，前值 59.5

庫存景氣指數報 55.9，前值 44.2

(圖：ISM)

觀察指數細項，去年 12 月的商業活動生產指數從 11 月的 64.7 暴跌 10 點至 54.7，寫下 2020 年 4 月以來最大單月跌幅。

去年 12 月新訂單指數則從 11 月的 56 暴跌 10.8 點至 45.2，落入衰退區間，也寫下 2020 年 4 月以來最大跌幅。該指數放緩表明，在美國通膨炙熱和借貸成本攀升的背景下，民眾開始縮減開支，未來幾個月的活動可能會放緩。

勞動市場方面，去年 12 月就業指數再次回到萎縮區間，從 11 月的 51.5 下滑至 49.8，此為該指數在過去 3 個月內第二次萎縮，表明一些產業的就業人數正在下滑。

而原物料價格指數下滑 2.4 點至 67.6，為連續第二個月下降，雖然這已是接近兩年新低，但仍高於長期平均水準。去年美國 12 月 ISM 製造業指數中的價格指數已經連 9 個月下滑，陷入萎縮區間，表明供應鏈壓力減輕，商品通膨正在放緩。

另外，供應商交貨指數從去年 11 月的 53.8 下跌 5.3 點至 48.5，陷入萎縮區間，寫下 7 年來新低，意味著交貨時間加快，也表明需求回落和物流改善。

最後，庫存景氣指數從去年 11 月的 44.2 飆升近 12 點至 55.9，創 2020 年 6 月以來新高，表明企業認為庫存過高。

有分析指出，去年 12 月 ISM 非製造業指數表現不佳可能是受到寒冬影響，讓假期旅行陷入混亂並導致大規模停電。不過如果 ISM 數據展現的情況持續下去，可能會表明經濟缺乏前進動力，加劇大眾對需求前景的擔憂。

值得注意的是，ISM 非製造業指數與日前全球標普公布的 12 月服務業採購經理人指數（PMI）趨勢一致。歷史來看，ISM 非製造業指數陷入萎縮通常伴隨著經濟衰退，不過也有分析指出，當 ISM 服務業和製造業新訂單數值都低於 50 榮枯線時，美國聯準會（Fed）的貨幣政策通常會變得比更寬鬆。