美去年12月小非農ADP新增就業23.5萬人 遠超預期

美國周四（5 日）公布有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告，去年 12 月民間就業新增 23.5 萬人，遠超市場預期的 15 萬人與前值 12.7 萬人，凸顯就業市場強勁。

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數遠超預期。

此次就業成長主要集中在員工人數少於 500 人的企業。大型公司削減 15.1 萬名員工，創 2020 年 4 月以來最多的一次。休閒和飯店、教育與醫療服務、專業和商業服務以及建築引領就業成長。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 在聲明中表示，勞動力市場強勁但分散，招聘情況因產業和企業規模而有所不同。去年上半年大舉招聘的業務部門以放緩照聘速度，在某些情況下還在去年最後一個月裁員。

ADP 的數據表明，勞動力市場雖然已經在某些領域有所降溫，但依然強勁。儘管大眾擔心經濟衰退即將來臨，但勞動力需求仍遠遠超過供給，這給薪資帶來上行壓力，並未消費者繼續支出提供資金。裁員保持在極低水準，空缺值為數量也維持在高峰。

值得注意的是，該份報告還對當月薪資成長情況重新審視，這是聯準會（Fed）在對抗通膨時關注的重點與擔憂。Fed 主席鮑爾曾指出，薪資是不包括住房和能源在內的服務價格成長的主要驅動力，也是對整體通膨前景主要的影響因素。

對 Fed 來說，這次報告中有個可喜的跡象，ADP 數據顯示，去年 12 月薪資成長急遽減速。換工作的人薪資年增 15.2%，為 10 個月來新低，而對於留守工作崗位的人來說，他們的年薪增幅中值為 7.3%，低於去年 11 月的 7.6%。