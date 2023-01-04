美國12月ISM製造業指數連兩月萎縮 通膨放緩跡象持續

美國周三（4 日）公布的 12 月 ISM 製造業指數降至 48.4，連續第二個月萎縮，低於市場預期的 48.5，也不及 11 月的 49.0，創 2020 年 5 月以來新低。以去年全年來看，該指數下滑 10.4 點，創 2008 年以來最大年度降幅。好消息是，由於需求減弱，價格指數降至逾兩年半以來新低，代表商品通膨持續降溫。

美國 12 月 ISM 製造業指數連續第二個月萎縮。圖片：ZeroHedge

12 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 45.2，前值 47.2

生產指數報 48.5，前值 51.5

僱傭指數報 51.4，前值 48.4

供應商交貨指數報 45.1 ，前值 47.2

存貨指數報 51.8，前值 50.9

客戶端存貨指數報 48.2，前值 48.7

價格指數報 39.4，前值 43.0

未完成訂單指數報 41.4，前值 40.0

出口訂單指數報 46.2，前值 48.4

原物料進口指數報 45.1，前值 46.6

圖：ISM

觀察數據細項，12 月新訂單指數報 45.2，較前值 47.2 有所下滑，創 2020 年 5 月以來新低，已連續第四個月萎縮，而生產指數也從 11 月的 51.5 跌至 48.5 的萎縮區間，兩項數據疲軟顯示未來需求將進一步走軟。

12 月出口訂單指數報 46.2，較前值 48.4 再度下滑；原物料進口指數進口指數報 45.1，低於前值 46.6，兩項數據紛紛陷入萎縮區間。

值得注意的是，12 月價格指數報 39.4，創 2020 年 4 月以來新低，遠不及市場預期的 42.9 和前值 43，這是價格指數連續第九個月下滑，為自 1974 至 1975 年以來持續時間最長的下降。

就業市場方面，12 月僱傭指數從前值的 48.4 升至 51.4 重返擴張區間，創下 4 個月以來新高。另外，12 月供應商交貨指數下滑至 45.1，前值為 47.2。需求萎縮加上供應鏈緩解，令供應商交付速度更快，創 2009 年 3 月以來新低。

根據標普全球先前公布數據顯示，美國 12 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）終值報 46.2，初值為 46.2，仍處在萎縮區間，也是新冠疫情爆發初期以來新低，此與最新的 ISM 製造業指數給出的趨勢吻合。

市場分析指出，ISM 製造業指數凸顯消費者支出偏好轉向服務業並遠離商品，再加上利率上升和全球經濟活動減弱，讓工廠面臨壓力。不確定性增加和需求下滑，表明製造商面臨的挑戰將在今年持續下去。

市場反應

經濟數據的壞消息不再是市場的好消息。當前市場普遍擔心，經濟走弱會拖累美股的盈利進而打擊市場。美國 12 月 ISM 製造業指數公布後，美股主要指數一度走跌，但隨後恢復漲勢。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.6%，標普 500 指數漲 0.6%，費城半導體指數漲逾 2%。