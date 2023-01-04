美國12月ISM製造業指數連兩月萎縮 通膨放緩跡象持續

美國周三（4 日）公布的 12 月 ISM 製造業指數降至 48.4，連續第二個月萎縮，低於市場預期的 48.5，也不及 11 月的 49.0，創 2020 年 5 月以來新低。以去年全年來看，該指數下滑 10.4 點，創 2008 年以來最大年度降幅。好消息是，由於需求減弱，價格指數降至逾兩年半以來新低，代表商品通膨持續降溫。
12 月美國 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 45.2，前值 47.2
- 生產指數報 48.5，前值 51.5
- 僱傭指數報 51.4，前值 48.4
- 供應商交貨指數報 45.1 ，前值 47.2
- 存貨指數報 51.8，前值 50.9
- 客戶端存貨指數報 48.2，前值 48.7
- 價格指數報 39.4，前值 43.0
- 未完成訂單指數報 41.4，前值 40.0
- 出口訂單指數報 46.2，前值 48.4
- 原物料進口指數報 45.1，前值 46.6
觀察數據細項，12 月新訂單指數報 45.2，較前值 47.2 有所下滑，創 2020 年 5 月以來新低，已連續第四個月萎縮，而生產指數也從 11 月的 51.5 跌至 48.5 的萎縮區間，兩項數據疲軟顯示未來需求將進一步走軟。
12 月出口訂單指數報 46.2，較前值 48.4 再度下滑；原物料進口指數進口指數報 45.1，低於前值 46.6，兩項數據紛紛陷入萎縮區間。
值得注意的是，12 月價格指數報 39.4，創 2020 年 4 月以來新低，遠不及市場預期的 42.9 和前值 43，這是價格指數連續第九個月下滑，為自 1974 至 1975 年以來持續時間最長的下降。
就業市場方面，12 月僱傭指數從前值的 48.4 升至 51.4 重返擴張區間，創下 4 個月以來新高。另外，12 月供應商交貨指數下滑至 45.1，前值為 47.2。需求萎縮加上供應鏈緩解，令供應商交付速度更快，創 2009 年 3 月以來新低。
根據標普全球先前公布數據顯示，美國 12 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）終值報 46.2，初值為 46.2，仍處在萎縮區間，也是新冠疫情爆發初期以來新低，此與最新的 ISM 製造業指數給出的趨勢吻合。
市場分析指出，ISM 製造業指數凸顯消費者支出偏好轉向服務業並遠離商品，再加上利率上升和全球經濟活動減弱，讓工廠面臨壓力。不確定性增加和需求下滑，表明製造商面臨的挑戰將在今年持續下去。
市場反應
經濟數據的壞消息不再是市場的好消息。當前市場普遍擔心，經濟走弱會拖累美股的盈利進而打擊市場。美國 12 月 ISM 製造業指數公布後，美股主要指數一度走跌，但隨後恢復漲勢。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.6%，標普 500 指數漲 0.6%，費城半導體指數漲逾 2%。