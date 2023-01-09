大宗商品今年行情兩大關鍵：中國解封和Fed貨幣政策

分析師認為，從原油、天然氣、黃金到銅等工業金屬，今年大宗商品走勢將受到兩大因素影響：中國解封，以及美國聯準會 (Fed) 的貨幣政策。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，大宗商品去年因為俄烏戰爭而狂飆，展望今年，雖然各方分析師的看法依然多空紛陳，但他們都同意一件事，即大多數的大宗商品無法突破去年的高水準。

以原油為例，西德州中質原油 (WTI) 去年 6 月曾漲到每桶 122 美元，為 2008 年迄今最高，當時全球第三大產油國俄羅斯遭到西方國家制裁，但到今年 1 月，WTI 已經回跌到約每桶 76 美元。

野村證券資深經濟學家 Tatsufumi Okoshi 預測，隨著中國終結清零、國際旅遊回溫，WTI 將回到每桶 90 美元。他說：「就算中國經濟復甦有限打壓油價，石油輸出國家組織和盟國 (OPEC+) 也可能設法減產，讓油價保持在 70 美元以上。」

天然氣價格去年狂飆，作為亞洲液化天然氣 (LNG) 基準的日韓報價 (JKM) 曾在去年 8 月破天荒漲至每百萬 BTU 69 美元，但到今年 1 月初已經大幅下跌到約 29 美元，原因是歐洲和日本的天然氣庫存水準相對高。

天然氣價格近期暴跌，與去年飆漲光景迥異。(圖: AFP)

Okoshi 預測，由於中國經濟復甦，LNG JKM 報價將回升到 40 美元以上。

Okoshi 認為，等到中國疫情觸頂之後，中國可能在 4 到 6 月一季擴大刺激力道，以提振經濟。根據英國分析機構的預測，中國疫情將在 1 月 13 日達到最高峰，單日染疫人數約達到 370 萬人。

銅價對中國需求格外敏感，因中國占全球銅總需求約一半。在全球經濟不確定性和綠能減碳潮流驅使下，倫敦金屬交易所 (LME) 的銅期貨去年 3 月一度漲到每噸 10375 美元，但現在已經跌回 8300 美元。

住友商事全球研究首席經濟學家 Takayuki Honma 預測，今年銅價可能介在每噸 7000 至 9000 美元之間，不太可能重返 1 萬美元以上。

Fed 政策轉向？

對大宗商品展望來說，美國貨幣政策是另一個要素。為了對抗高通膨，Fed 去年激進生息，導致美元飆升，而許多大宗商品都以美元計價，價格自然水漲船高。

花旗研究的經濟學家上月預測，中國終結清零帶動的經濟復甦，以及 Fed 政策轉向，可能帶動今年的銅價略為反彈，預估到年底前約為每噸 8500 美元。

金價去年每盎司曾漲破 2000 美元，現在回落到約 1800 美元。(圖: AFP)

黃金因為是不孳息的資產，對利率變動尤其敏感，每當央行升息，投資人往往拋售持有機會成本變高的黃金。紐約黃金期貨目前約報每盎司 1860 美元，從去年 3 月的 2058 美元高點大幅下跌。

Fed 今年是否會降息還是未定數，不過分析師普遍認為，就算經濟降溫，只要通膨仍高，Fed 不會輕易降息。

Market Strategy Institute 黃金市場分析師 Koichiro Kamei 說，等到 Fed 召開 3 月決策會議，我們大概就能推敲出 Fed 何時停止升息。他預測，隨著美元走軟，金價今年將介於每盎司 1770 美元至 2000 美元。

保護主義、投資匱乏

其他影響大宗商品的因素還包括國族主義，以及業者投資。

住友的 Honma 警告，部分國家的「資源國族主義」(resource nationalism) 可能升高，導致部分重要礦物的供給中斷，例如印尼已宣布從今年 6 月起禁止鋁土礦 (bauxite) 出口，持續推動國內礦業發展。

高盛經濟學家則警告，投資不足將影響大宗商品市場。由於業者不願投資以創造剩餘產能，大宗商品將陷入長期短缺，價格也會更高、更加震盪。