搶救房市 彭博：中國可能鬆綁建商「三道紅線」政策

知情人士透露，中國政府計劃鬆綁建商借貸限制，放寬「三道紅線」政策，讓建商有更多時間化解債務風險，此舉可能是中國政府最大幅度房市政策調整。

彭博報導，消息人士表示，北京透過放寬借款上限，可能允許部分建商提高槓桿率，政府也可能延長「三道紅線」政策債務達標的寬限期。最後期限原定 6 月 30 日到期，知情人士說，政府可能至少延長六個月。

在中國經歷近兩年房市陣痛後，北京正在改變立場。消息人士透露，根據新提案，政府將根據建商符合幾條紅線，作為放寬建商債務增長限制的標準。

知情人士表示，滿足三大門檻的建商，政府不再對其設全年負債增速上限，且拿地可用銀行保函代替土地購買保證金。

消息人士說，政府仍在審議這項計畫，仍可能出現變化。截至去年 6 月，滿足「三道紅線」政策的企業家數超過 30 家，包括萬科 (000002-CN) 、龍湖 (00960-HK) 等集團。

所謂的「三道紅線」，又稱為「三線四檔」。2020 年 8 月，住建部、央行召開重點建商座談會，提出「三線四檔」監管要求，包括剔除預收款的資產負債率不得大於 70%、淨負債率不得大於 100%、現金短債比不得小於 1 倍。

根據「三道紅線」踩線條數，監管機關將建商分成「紅、橙、黃、綠」四檔，建商每降低一檔，有息負債規模增速上限提高 5%，即使是處於綠檔位置的建商，有息負債年增幅也不得超過 15%。

「踩線」數量越多，建商面臨的降槓桿壓力越大。按監管機關要求，從 2021 年 1 月 1 日起，建商正式進入降槓桿測試期。到今年 6 月底，試點建商的「三道紅線」指標必須全面達標，到今年年底，所有建商必須全數達標。

Creditsights Singapore 資深信用分析師曾竹君（Zerlina Zeng）說：「這是最高監管機關釋出的信號，旨在恢復房市信心，並在購屋者、建商及實體市場之間建立積極回饋循環。」

北京大學國家發展研究院院長姚洋上月則表示，政府對房地產產業採取如此嚴厲的政策，完全是一種錯誤。他說：「之前有些公司的業務或多或少是健康的，但由於『三道紅線』，他們的業務出了問題。」