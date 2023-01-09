前白宮經濟顧問：Fed恐怕難以避免過度升息

一名前白宮經濟顧問表示，美聯準會 (Fed) 為壓低通膨而做出的努力，目前還處在初期階段，Fed 恐怕很難避免過度緊縮，使得利率高於實際上所需水準。

白宮經濟顧問委員會 (Council of Economic Advisers) 前主席、加州大學柏克萊分校經濟學教授 Christina Romer 表示，Fed 在去年將利率調升 4 個百分點以上，現在才剛要進入其影響力可能開始被注意到的階段。

Romer 指出，由於涉及滯後效應，政策制定者正面臨艱難決定，即何時該停止升息或轉向。如果政策制定者想在不造成非必要痛苦情況下降低通膨，他們就需要在問題完全得到解決前就做出調整。

近期不少 Fed 官員坦言，難以判斷要將利率升到多高水位並維持多長時間。Fed 上月公布的政策會議紀要也顯示，央行行長們正在努力應對風險，而經濟學家認為，升息很可能導致美國經濟在未來一年陷入衰退。

根據 Fed 公布的最新會議紀要，今年貨幣政策將保持緊縮，19 位官員中有 17 為預估到 2023 年底利率超過 5%，而且沒人預估今年會降息。

Fed 理事 Lisa Cook 上週表示，自己致力讓通膨回到 Fed 的 2% 目標，並表示 Fed 必須繼續加深對物價成長及其潛在結構性因果關係的理解，還有強化 Fed 預測風險的能力。

花旗集團執行長 Jane Fraser 預測，聯準會 Fed 的終點利率將在今年 5 月之前逼近 5.5%，且美國經濟可能在今年下半年步入衰退。