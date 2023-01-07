紐約Fed報告：中國新冠疫情讓全球供應鏈承壓

紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）周五（6 日）報告表示，全球供應鏈不斷減輕的壓力正受到來自中國新冠疫情的新干擾。

紐約 Fed 公布的去年 12 月全球供應鏈壓力指數從去年 11 月修正後的 1.23 降至 1.18。報告指出，供應鏈壓力自去年春季以來明顯緩解並於去年 9 月觸底，此後一直在窄幅區間內反彈。

在該報告隨附的一篇部落格文章中，銀行經濟學家表示，雖然供應鏈中斷在 2022 年期間大幅減輕，但該指數在過去 3 個月停止往正常區間回歸，而這種情況歸因於中國放棄嚴格的新冠疫情「輕零」政策。

中國與全球大部分國家相比，過去以來一直採取積極的封鎖措施阻止疫情蔓延，而考慮到中國在製造業中扮演的角色，這種做法一直給供應鏈帶來壓力。然而現在政策轉向，放寬疫情限制的同時又出現新一波大規模感染病例，中國貨物運出能力承受巨大考驗。

報告表示，中國最近的困境正在影響其他亞洲經濟體，並指出中國對供應鏈的未來影響是不確定的。該篇部落格文章寫到，有鑑於中國最近鬆綁對疫情的限制，以及由此引起的感染病例、住院和死亡人數，未來供應鏈數據的變化耐人尋味。

自 2020 年春季新冠疫情大流行爆發以來，全球供應鏈嚴重中斷，同時也成為美國數十年來高通膨的推手。

紐約聯準銀行衡量的供應鏈壓力自 2021 年最後幾個月達到高峰以來，整體來看一直在緩解。大眾普遍認為，這一區是緩解了整體通膨狀況的一些壓力，通膨走勢透露令人歡欣鼓舞的初步放緩跡象。

高通膨以促使 Fed 以激進的速度提高利率。美國央行官員預估 2023 年將進一步升息，但預估將停止升息並將利率保持在高峰一段時間，直到通膨壓力開始確切降溫。