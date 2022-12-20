紐約Fed調查：美國平均保留工資攀至八年最高

紐約聯準銀行一項調查顯示，美國勞工願意接受新工作的最低年薪，也就是平均保留薪資，在 11 月升至近 7.4 萬美元，是 2014 年開始追蹤數據以來最高。

11 月調查顯示，相較於失業人口，就業人口要求的工資成長更明顯，凸顯出工資壓力仍高，這也是聯準會 (Fed) 平抑通膨過程中必須面臨的挑戰。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周在利率會議後表示，目前美國工資成長遠高於央行的 2% 通膨目標，在商品和房租價格壓力逐步緩解之際，Fed 官員認為這是導致服務業通膨更持久的潛在因素之一。

上述調查指出，美國平均保留工資 (reservation wage) 從 2017 年開始便持續成長，且成長速度隨著疫情爆發而加快。在 2020 年 3 月至 2022 年 11 月這段期間，美國就業人口的工資要求增加 19.4%，失業人口工資要求則成長 12%。

就業人口當中，又以無大學學歷者的工資要求增幅最大，保留工資成長了 27%。

保留工資的概念，即求職者對未來職業的薪資設有一個心理價位，若老闆開出的條件高於這個水準，就會接受這份工作，也就是求職者願意接受的最低工資水平。

上述調查指出，保留工資之所以在疫情期間加速成長，與勞工更重視非工資福利有關，像是醫療保健以及工作安排的靈活度。