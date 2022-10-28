美國第3季勞動成本穩步上揚 私營企業工資增幅趨緩

美國第 3 季勞動成本穩步上升，但私營部門工資成長大幅放緩，代表通膨已經達到頂峰或接近頂峰。

勞工部周五 (28 日) 表示，在 4 月至 6 月當季上漲 1.3% 之後，整體勞動成本指標就業成本指數 (ECI) 上季上漲 1.2%。

經濟學家之前預測 ECI 上漲 1.2%。在第 2 季上漲 5.1% 之後，勞動成本同比上漲 5.0%。

ECI 被政策制訂者和經濟學家普遍認為是衡量勞動市場疲軟的最佳指標之一，也是核心通膨的領先指標，因為它會根據構成和工作質量的變化進行調整。隨著經濟學家試圖判斷 Fed 何時開始放緩其激進的升息步伐，人們正在關注工資成長是否已經達到頂峰。

Fed 已將其基準隔夜利率從 3 月的接近零調升至目前的 3% 至 3.25% 的區間，這是數十年以來最快的收緊政策步伐。

勞工部上月就業報告中的平均時薪年增率正在降溫。亞特蘭大 Fed 的工資追踪器最近幾個月也有所放緩。雖然 Fed 上周「褐皮書」報告在 10 月初顯示「工資成長仍然普遍」，但也指出「幾個地區出現緩解狀況」。

截至 8 月底有 1010 萬個職位空缺，每個失業者有 1.7 個職位空缺可供選擇。

在第 2 季成長 1.4% 之後，上季工​​資和薪水上揚 1.3%。上季年增 5.3%，本季同比成長 5.1%。私營部門工資上漲 1.2%，低於第 2 季 1.6% 的漲幅；工資在第 2 季年增 5.7%，本季年增 5.2%。

州和地方政府工資在第 2 季上漲 0.7% 後上漲 2.1%。

但通貨膨脹侵蝕了薪資增幅。所有勞工蒂資經通膨調整後同比下降 3.0%。

員工福利在 4 月至 6 月當季成長 1.2% 之後，上季成長 1.0%；同比成長 4.9%。